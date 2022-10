Kenia Os comparte foto con una parte del rostro golpeado y alerta a fans

La cantante e influencer Kenia Os alertó a sus seguidores en Instagram luego de que compartiera unas fotografías con el rostro golpeado en redes sociales.

La intérprete de "Joder" eligió Instagram para informar a Los Keninis que había sufrido un desmayo lo que le provocó las heridas.

“Gente, vamos camino al hospital, me acabo de desmayar y me pegué contra el suelo con mi boca, me siento estable”, escribió sobre la instantánea.

En la imagen se observa la barbilla de la youtuber con algunos restos de sangre, por lo que sus seguidores no dudaron en mandarle mensajes de apoyo esperando que el golpe no haya dañado la salud de Os.

El incidente se da en medio de que la famosa recién estrenara su nuevo sencillo “Mía Mía” el cual ya pasa el millón de reproducciones a tan sólo 24 horas de ser publicado. Hasta el momento no ha dado actualizaciones del tema.

