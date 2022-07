Keanu Reeves hizo un "pequeño amigo" durante un vuelo y la escena fue absolutamente tierna

Las redes sociales se "derriten" cada que algúna celebridad tiene una muestra de afecto con sus fanáticos, en esta ocasión Keanu Reeves, quien fue protagonista en la película "Constantine" y "Matrix" tuvo un encuentro con un joven seguidor que lo vio luego de que el actor llegara de un vuelo en Nueva York.

Se cuenta que Reeves suele mostrarse sencillo con sus fanáticos y en esta ocasión no fue la excepción. Afortunadamente para el joven, un productor de televisión llamado Andrew Kimmel tomó fotografías del momento, mientras escuchaba la conversación del actor. Posteriormente compartió los hechos en su página de Twitter.



Foto: Vía Twitter

El productor aseguró en su red social que una vez que ambos hicieron contacto, el fanático comenzó a hacerle una serie de preguntas que Keanu respondió amablemente.

"Keanu Reeves estaba en mi vuelo de Londres a Nueva York hoy. Un niño pidió un autógrafo en el equipaje y luego comenzó a disparar una serie de preguntas rápidas. Keanu felizmente respondió a cada uno...", escribió.

Keanu Reeves was on my flight from London to NYC today. A young boy asked for an autograph at baggage & then began to fire off a series of rapid-fire questions. Keanu happily responded to every single one… pic.twitter.com/T7m7PciL5C

— Andrew Kimmel (@andrewkimmel) July 4, 2022