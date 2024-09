Kchiporros, panda paraguaya de ska, acaba de cumplir 18 años de carrera, tiempo en el que ha tenido que remar contra corriente con respecto a las tendencias del mercado musical, donde lo urbano y los corridos están dominando; pero sus integrantes ven esta situación de una manera positiva.

“Pertenecemos a una generación intermedia que defiende hacer canciones y tocarlas en grupo, sin prejuicios y respetando los géneros, porque cada uno tiene su espacio. Lo que nosotros hacemos es fusionar y la resistencia está en tener una banda y tocar tus ‘rolas’”, expresó Roberto Ruiz Díaz "Chirola", voz de Kchiporros.

Y esto fue lo que hicieron precisamente hace unos días, cuando“Chirola” y sus compañeros: Julio Troche “Pela”, Fernando Peyrat “Pibes”, Rodrigo Ojeda “Yuka”, Gustavo Gómez “Gomex”, Édgar Aquino “Weket” y Diego Mieres “Perro”, se presentaron en un showcase en el Tren Suburbano.

Lee también Kchiporros y Los pericos unirán talentos en concierto

La agrupación tomó como escenario un vagón del tren y durante un viaje de Buenavista a Cuautitlán Izcalli, pusieron a los usuarios a disfrutar con su música.

“Es la primera vez que hacemos algo así. Es surreal, único, un show en movimiento viendo el paisaje y saliendo de la Ciudad de México”, agregó el cantante.

Entre los temas que interpretaron, durante los 20 minutos que duró el viaje, estuvieron: "El gallo rojo", "Ana Lucía", "La Kaguama" (que es su más reciente sencillo), "Sr. Pombero" y un clásico de Christian Nodal, "Botella tras botella".

Roberto explicó que, desde 2009, han estado visitando nuestro país constantemente por lo que ya lo sienten como su casa; además que han podido abrir brecha para las propuestas musicales de Paraguay, que no es muy común que lleguen hasta acá.

Su lazo con México también se ha dado a través de las colaboraciones que han hecho con artistas como Las Auténticos Decadentes y Toy Selectah, quienes formaron parte del sencillo La Kaguama.

“Toy Selectah es un artista que admiramos muchísimo, que no sólo nos está dando una visión musical sino también mucha cultura, no me refiero únicamente a la música, también a lo antropológico, estamos aprendiendo mucho y desarrollando un álbum que va a ser muy importante para nuestra carrera”.

Por si fuera poco, también se han influenciado de grandes bandas mexicanas como Café Tacvba o Mano Negra, quienes los inspiraron a incursionar en la música.

Esta presentación fue un adelanto de lo que presentarán el 21 de noviembre en el Teatro Metropólitan, donde esperan tener una gran fiesta con sus fans mexicanos, como sucedió en el Suburbano con un selecto grupo de ellos: “Será un espectáculo con mucha energía y poder, porque lo que mejor sabemos hacer es tocar en vivo, seguro nos sentiremos en casa”, finalizó.