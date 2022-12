Kate y Ofelia visten a la moda por noble causa

Kate del Castillo y Ofelia Medina formaron parte de la sesión de fotos para las cuatro portadas del libro Blancopop, una mirada al estilismo en la moda en México, escrito por los autores y estilistas Juan de Dios Ramírez y Beto Escamillla, que fue presentado esta semana.

Kate señaló que este libro engloba lo que fue la moda durante 30 años, y se habla del contexto político, social y cultural de cada época, porque para ella la moda es un reflejo de la sociedad.

“Recuerdo que cuando era chiquita yo quería ser diferente a todas, ahora veo que muchas chiquitas quieren ser iguales a los demás, creo que hemos perdido mucho la identidad; personas como Juan de Dios y Beto nos ayudan a encontrarnos. Por ejemplo, yo soy muy masculina pero ellos han encontrado esa parte femenina en mí, por eso considero que la belleza viene de adentro”.

Ofelia Medina indicó que aunque ella suele vestirse como se acostumbra en lugares como las montañas de Chiapas, se sintió cómoda con la imagen que le dieron los estilistas para el libro, cuyas ventas serán destinadas para ayudar al Fideicomiso para la Salud de la Niñez Indígena de México (Fisanim).

Luego de que se diera a conocer un video de Eric del Castillo y su esposa Kate Trillo en el que el actor no reconoce a su propia hija Kate del Castillo en un restaurante, la actriz aclaró que sólo se trató de una confusión debido a la edad de su padre.

“No estaba desconcertado, lo que pasa es que no ve bien, mi papá tiene 88 años y de momento no me reconoció, pero todo está bien señores”, recalcó la actriz mexicana.

La estrella, quien desde hace 12 años reside en EU, está en nuestro país para grabar la serie Volver a caer, que espera estrenar en 2023, y por la presentación del libro Blancopop.

“Siempre que se va uno de México deja aquí su corazón, es desgarrador cada que me despido de mis padres porque nunca sabes cuándo vas a regresar, pero saber que sí puedes venir ya para mí es un alivio”.