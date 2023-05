Karyme Lozano se convertirá en abuela a los 45 años

Karyme Lozano está muy feliz porque debutará como abuela dentro de muy poco tiempo, su hija mayor Angela está embarazada, a través de redes sociales, la actriz de 45 años dio a conocer la feliz noticia: "¡Voy a ser abuela que emoción!", junto a un video en el que aparece junto a su hija recién egresada de la universidad.

"Amigos doble buenísima noticia: graduada de la universidad y embarazada mi amada Angela. Estamos tan orgullosos de ti mi amor e inmensamente felices en casa con la noticia. ¡Voy a ser abuela que emoción!", escribió la actriz.

La protagonista de telenovelas como "Niña amada mía" y "Mi secreto", comentó que quisieron esperar hasta que su hija cumpliera cinco meses de embarazo para dar a conocer la noticia.

"Queríamos esperar a que cumpliera 5 meses Angela para darles esta noticia. Estamos tan agradecidos con Dios. Felicidades Angela y Pablo los amo y les deseamos sean muy felices en esta nueva etapa de su vida", se lee.

Karyme Lozano y su hija Angela embarazada. Foto: Instagram karymelozanoofficial

Karyme Lozano, mamá y abuela

Además de Angela, producto de su relación con el también actor Aitor Iturrioz, Karyme es mamá de Lozano también es mamá de Mateo y Ana Lucía, a quienes adoptó en México, y el pasado Día de las Madres reflexionó sobre este importante día y lo que significa en su vida.

Karyme Lozano y sus hijos Mateo y Ana Lucía. Foto: Clasos.

"Gracias Dios por la bendición de ser mamá. Me siento muy honrada, feliz y bendecida de ser mamá de Angela, Mateo y Ana Lucía de los cuales aprendo todos los días. Felicidades a todas esas mamás… se dice fácil pero no lo es y solo nosotras lo sabemos. Ser madre implica ser tantas cosas. Gracias a todas esas mamás por su fortaleza, amor, generosidad, paciencia, por esas lágrimas derramadas y sacrificios, gracias por ser mamá y estar presentes. Las mamás somos el corazón de la familia que late, que emprende, que no se da por vencido, que en las tormentas sigue y saca adelante a sus hijos, que en medio de la tristeza se seca las lágrimas, sonríe y ve más allá con fe, amor y esperanza con la mirada fija en sus hijos. ¡Gracias mamás por existir, por dar tanto, por no desistir! Las abrazo fuerte de mamá a mamá", escribió.

Karyme Lozano se suma a la lista de abuelas mexicanas jóvenes, como Bárbara Mori, Sharis Cid y Vanessa Guzmán.