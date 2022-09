Karyme dedica actuación a su madre

La práctica y su cotidianidad como actriz profesional dio un giro en los últimos meses para Karyme Lozano debido al fallecimiento de su madre, que ocurrió mientras grababa Mi secreto, la nueva telenovela producida por Carlos Moreno Laguillo.

La apuesta principal en este drama es por nuevos y jóvenes actores, donde ella encabeza junto a Arturo Peniche como los más experimentados.

“Dios me mandó este proyecto, y desde el principio estaba yo muy emocionada, desde que llegó a mis manos me dije: quiero dar lo mejor de mí, pero a partir de que estuvo enferma mi madre fueron días muy duros y filmar fue para mí sacar todo, pero sigo igual con las mismas ganas, y ahora más que ella no está”, asegura Karyme.

A partir de entonces, sumado a los agradecimientos que ofrece a la vida cada día cuando se despierta, dedica el día a su madre, y además de cada escena, cada diálogo y cada momento en la grabación.

“Lo que me motiva es dedicarle a ella mi trabajo, tengo una fotografía de ella en mi camerino y le digo: ‘mamita, te dedico este día, mis escenas’, porque sé que esto la hacía muy feliz”, recordó emocionada Karyme.

Daniela, a quien interpreta en Mi secreto, tendrá un papel sobresaliente en la historia que puede verse por el canal de Las estrellas, a las 16:30 horas, de lunes a viernes.