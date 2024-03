Karol G se quiebra en el escenario: primero falla su avión y luego la energía en su concierto

A Karol G nada la detiene, la cantante colombiana continúa con su gira Mañana será bonito, se presentó en Guatemala donde una falla eléctrica le impidió tener luces en el escenario en algunas canción, situación que lamentó y compartió con sus fans que se mostraron comprensivos con su estrella.

La llamada "Bichota" está teniendo una mala racha en los últimos días, pues un incidente en su avión hizo que tuviera que aterrizar de emergencia en Los Ángeles ante el humo que salía de la cabina, las imágenes del aterrizaje forzado y del abrazo entre los pasajeros porque nadie salió herido, fue todo un susto para la cantante.

En sus redes, Karol agradeció la nueva oportunidad de vida y los mensajes enviados por sus seguidores.

El avión privado de la cantante colombiana, con ella y otras 15 personas a bordo, tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia a los pocos minutos de haber despegado de un aeropuerto del área de Los Ángeles, el canal angelino KABC indicó que el avión realizó un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto Van Nuys el jueves por la noche después de que el piloto informara que había humo en la cabina.

Equipos de emergencia esperaron en la pista el aterrizaje de la aeronave, que lleva pintado en el fuselaje el corazón de alambre de púas que la cantante ganadora, entre otros muchos premios, de un Grammy, varios Latin Grammy y varios Billboard, tiene tatuado en el brazo.

El avión había despegado del aeropuerto de Burbank (California) el jueves por la noche con 16 personas a bordo en dirección al este, pero cuando llegó a Cajon Pass tuvo que dar la vuelta.

Karol G se quiebra en el escenario

Luego de que durante su concierto en Guatemala ofrecido anoche, una falla de energía provocara retrasos en el show, la cantante contó el inconveniente al público pero se conmovió al reconocer que algo pasa con la energía que últimamente las cosas no están saliendo bien.

“Nos fuimos allá atrás porque se murieron los generadores de energía de todo el escenario”, expresó ante la sorpresa del público.

"No sé qué está pasando energéticamente, pero sea lo que sea que esté pasando no me voy a dejar", expresó contundente mientras lloraba y caminaba sobre la pasarela del escenario.

Con voz quebrada y entre el aplauso de la gente dijo: "Ustedes vivieron a ver mi show y lo vamos a hacer", dijo mientras pedía a su banda que tocaran la siguiente canción.

Con la cual volvió a prender al público, quienes llevaron varias cartulinas con mensajes de amor para la cantante luego del susto por el incidente con su avión, gesto que Karol no dejó pasar y agradeció.

