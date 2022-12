Karol G reveló inéditos datos sobre su gran carrera

El 2022 va llegando a su fin y ha sido un gran año para Karol G. La cantante colombiana ha sido reconocida por la plataforma de Spotify como la más escuchada (por tercer año consecutivo) en América Latina y se ha colado en el ranking de mujeres más escuchadas a nivel mundial, siendo la única latina de la lista.

Carolina Giraldo Navarro se ha convertido en una de las máximas exponentes del género urbano y ha dejado a Colombia en lo más alto. Fue durante la pasada celebración de la Noche de las Velitas, cuando la plataforma de streaming Amazon Music anunció el estreno de “El viaje con Chente” y se confirmó que la primera invitada era “La Bichota”.

La entrevista concedida al comediante estará disponible en la plataforma Prime Video el próximo 21 de diciembre y allí se podrá conocer más íntimamente a la intérprete de “Cairo”. Pero un aspecto que ya se pudo conocer acerca del presente de la cantante, es su pensamiento acerca de las colaboraciones musicales.

“He tenido oportunidades muy grandes de colaboraciones que yo he dicho que no, porque por más que me guste el artista… No encajaríamos en la misma onda”, ha sido una de las confesiones que ha hecho la artista de 31 años, dejando en claro que no hace muchas piezas musicales de este tipo porque evalúa cada proyecto.

“Me gusta que sea una buena canción o que por lo menos para mí, me lo parezca… Si a mí me envían la letra de la canción, pero yo siento que ahí no voy a brillar, porque la canción ya está perfecta o porque no le hace falta”, fue parte de la declaración de Karol G. Además, ella mencionó cómo actúa en ese caso: “Digo ‘muchas gracias por la invitación’ y digo que no es necesaria mi participación”.