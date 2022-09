Karol G: la mala experiencia que pasó la Bichota en el quirófano

Karol G es sin duda una de las artistas latinas más famosas a nivel global. Su nombre es conocido en varios países del mundo al igual que las letras de sus canciones. Ella supo llegar al reguetón a lo más alto de la cima al dejar en claro que las mujeres también pueden triunfar en el género.

Ella muchas veces ha dejado en claro que la apariencia no es lo que importa. Los mensajes de empoderamiento de Karol G son aplaudidos en varios rincones del mundo. Incluso en más de una oportunidad llegó a evadir la censura de Instagram posando al natural con el fin de demostrar que no hay nada malo en mostrase tal y como somos.



Karol G en su video Gatúbela. Foto: Instagram @karolg

Sin embargo, hubo una etapa en que la Bichota no pensaba tan así. Cuando tenía 18 años estaba llena de miedos e inseguridades. Fue por ello que tomó una decisión que cambiaría su cuerpo para siempre. Hoy se arrepiente totalmente e incluso reveló en una entrevista reciente que su experiencia en el quirófano para mejorar su apariencia no fue la mejor que tomó.

Cuál fue la mala experiencia de Karol G en el quirófano

Karol G ha pasado en cuatro oportunidades por un quirófano. Tres veces fueron por salud y una de ellas por estética. La artista más de una vez fue señalada de tener varias intervenciones para verse mejor. Pero la intérprete de Provenza dejó en claro que por belleza fue solo una vez y que no lo volvería a hacer.

“Desde pequeñitas todo el mundo lo debía tener, yo durante mucho tiempo no lo quise, pero llegó un punto en el que dije: ‘lo debo tener, soy la única que no las tiene’ y me puse, yo tengo aumento desde los 18 años”, confesó Karol G sobre la cirugía de operación de pecho que se realizó.



Karol G deslumbró con su pelo rojo. Foto: Instagram @karolg

“Si yo tuviera la forma de pensar que tengo hoy en ese momento no me las hubiera hecho, porque fue un efecto de la sociedad, lo hice porque todo el mundo lo hacía, el entorno alcanza a cambiar su pensamiento”, agregó la Bichota.