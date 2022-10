Kanye West anuncia compra de la red social Parler

La red social Parler dijo el lunes que el rapero estadounidense Kanye West anunció su intención de comprar la plataforma, que ganó popularidad entre los conservadores cercanos al expresidente de Estados Unidos Donald Trump.

"En un mundo donde las opiniones conservadoras se consideran polémicas debemos asegurarnos de que tenemos el derecho a expresarnos libremente," dijo el rapero y magnate, que cambió legalmente su nombre a Ye, en el comunicado de Parler.

No se reveló el monto de la operación, que se espera que se cierre en el último trimestre de 2022.

Kanye West ha estado en los últimos días en el centro de la polémica, primero por haber usado una camiseta con el eslogan "White Lives Matter", una distorsión del famoso "Black Lives Matter" que simbolizó las protestas antirracistas de 2020 en Estados Unidos.

También por haber publicado comentarios en Instagram y Twitter considerados antisemitas.

Sus cuentas fueron restringidas después de esas publicaciones, que hacían referencia a teorías de la conspiración sobre la supuesta influencia de la comunidad judía.

"Ye está dando un paso revolucionario en el espacio mediático de la libertad de expresión y nunca más tendrá que preocuparse de que lo saquen de las redes sociales", dijo George Farmer, director ejecutivo de Parler.

"Una vez más, Ye demuestra que está un paso por delante de la narrativa de los medios tradicionales", agregó Farmer.

Look at this Mark

How you gone kick me off instagram

You used to be my nigga pic.twitter.com/YQzjw01jur

— ye (@kanyewest) October 8, 2022