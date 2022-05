Kalimba, hasta las lágrimas en "José el soñador"

La noche de ayer se vivió una velada eufórica en el Centro Cultural Teatro I, con el regreso del musical "José el soñador" para una segunda temporada, pero esta vez las ovaciones y el aplauso de pie no fueron sólo para Fela Fábregas, Kalimba y Erik Rubín también lograron conquistar al público con su trabajo en escena.

“Familia, colegas, infinitas gracias por ese hermoso aplauso en reconocimiento, me hicieron llorar de verdad”, dijo Kalimba al final de la función, después de que la gente no parara de gritar y aplaudir por lo que acababan de ver, pero el OV7 reconoció que esto era un trabajo en equipo y de toda la producción.

En esta segunda etapa del musical, Kalimba, que hasta entonces tenía el papel del Faraón, ahora da vida a José un joven que tiene el don de interpretar los sueños, un don que lo convirtió en el favorito de su padre y la envidia de sus 11 hermanos, que en venganza lo venden. Con este cambio y la entrada de Erik Rubín, el musical levantó el telón con una energía nueva, con un ritmo más dinámico y un José más jovial, pero en los momentos dramáticos se vuelve entrañable.

“Este es un espectáculo que fue concebido sólo para 10 semanas, gracias a Dios me siento bendecido por haber encontrado este elenco tan talentoso y que ahora pueda seguir siete semanas más”, dijo el productor Alejandro Gou.

“Están muy cabrones”, se escuchó esta frase desde el público y que dibujó una sonrisa en el rostro de toda la gente en escena, pero más en la del productor asociado Guillermo Wiechers que le dijo a Kalimba: “Con el ‘Negrito’ me conmueve el hecho de que Julissa le puso un video en su casa de José el soñador, ahí él decretó con el pensamiento de que algún día se le iba a hacer y hoy ¿sabes quién te está viendo entre tanta gente tan querida? Alguien que también hizo a José, el señor Manuel Landeta”.

Lee también: Poncho De Nigris le lanza advertencia a Adal Ramones

Erik recordó que "José el soñador" fue la primera obra que vio cuando era niño y precisamente en ese teatro, por eso estar ahora formando parte del elenco de este musical es un sueño cumplido para él.

"Sumarme a esta compañía no fue fácil, porque ya los vieron son una cosa brutal, pero me han recibido con mucho amor y les agradezco", expresó Erik, quien en el número del Faraón hizo un homenaje al llamado rey del rock and roll, Elvis Presley, con todo y cabello abundante y patillas.

Previo a esta función especial desfilaron por la alfombra roja personalidades como Norma Lazareno, Faisy, Carlos Ignacio, Mary Paz Banquells, Sandra Montoya, Manuel Landeta, Andrea Legarreta, Maca Carriedo, por mencionar algunos. El próximo viernes será la presentación oficial de Leonardo de Lozanne como el Faraón.



rad