Justin Bieber pospone conciertos por órdenes médicas

Justin Bieber no se encuentra muy bien de salud, así lo dio a conocer a través de sus redes sociales, donde comunicó que por órdenes médicas tendrá que pauar su gira "Justice".

El canadiense que hace unos días ofreció un exitoso show en México preocupó a sus fans al informar que su salud no está bien, a pesar de que él ha hecho "todo para mejorar".

Bieber confesó su tristeza por tener que posponer dos espectáculos en Toronto y otro en Washington D.C.: "Mi corazón se rompe", se lee en un mensaje que posteó en sus estados de Instagram.

Sin dar detalles de qué es lo que le pasa, precisó que "su enfermedad está empeorando", sin embargo el intérprete prometió descansar y mejorar.

“No puedo creer que esté diciendo esto. He hecho todo lo posible para mejorar, pero mi enfermedad está empeorando. Mi corazón se rompe porque tendré que posponer estos próximos shows (órdenes médicas). A toda mi gente los quiero mucho y voy a descansar y mejorar", se lee en su mensaje.

Estuvo en México hace unos días

Por una hora y 45 minutos el canadiense mantuvo entretenido a más de 57 mil mexicanos el pasado 25 de mayo que se reunieron para corear las canciones que presentó entre fuegos artificiales y euforia.

"Muchas gracias, estoy muy agradecido de estar aquí, este es el mejor lugar en el que podría estar".

"Tengo que decir te amo, te amo, te amo, con todo mi corazón", dijo Bieber pronunciando en español las últimas palabras que, aseguró, acababa de aprender.

Enormes pantallas superpuestas en donde eran proyectados imágenes del desierto y de las montañas, Bieber desfiló vestido totalmente de negro por una pasarela que entre tiempos compartió con bailarines para interpretar temas como "Somebody", éxitos como "Hold On", "Where Are Ü Now" y "Yummy".

