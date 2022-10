¿Julio Preciado se va contra Grupo Firme?, pide que los artistas no tomen arriba del escenario

Con el surgimiento de artistas como Christian Nodal, Carín León, Ángela Aguilar y Grupo Firme el regional mexicano ha tenido un segundo aire, posicionándose como uno de los géneros de mayor impacto en la industria.

Sin embargo, a pesar del gran momento que se vive, para algunos artistas que han sido referentes en este tipo de música, como Julio Preciado, no todo es miel sobre hojuelas pues muchos de los nuevos representantes le han perdido el respeto al público.

El exvocalista de La Banda el Recodo reprobó que, hoy en día, se haga parte de un show el consumir bebidas alcohólicas arriba del escenario: “Hay algunas cosas que no me gustan: que le falten al respeto al público, que se suban a quemar marihuana, no me gusta que estén tomando tanto”, se le oye decir en un video que ya circula por las redes sociales.

Lee también: Tras el estreno de "Monotonía", Clara Chía dejó de asistir a su trabajo en la empresa de Piqué

“Nosotros tenemos la obligación de divertir a la gente, pero llega el momento en que el artista se está divirtiendo más que la gente porque se pone hasta la madre de alcohol y se ve muy mal, de verdad”, agregó.

Por si fuera poco, el intérprete de “Acábame de matar” y “La muerte de un monarca” también criticó que muchos de sus colegas no usen ropa adecuada para trabajar: “No importa que sea de marca, tienen que tener un uniforme, una ropa que utilices para tus interpretaciones y otra para andar en la calle o en tu casa”, sentenció.

¿Indirectas para Grupo Firme?

Tras viralizarse las palabras de Julio, muchos de los usuarios han asegurado que el cantante no estaba hablando de otros que no fueran los integrantes de Grupo Firme, pues no es ningún secreto que durante los conciertos de los originarios de Tijuana el alcohol suele correr sin ningún tipo de restricción. Incluso han tenido varios accidentes por su manera de beber.

Eduin Caz, líder de la agrupación, terminó en el piso durante una de sus presentaciones tras tomar varios tragos; mientras que en el mismo show su hermano, Jhony Caz se abrió la barbilla al resbalar en el escenario, también por estar alcoholizado.



Foto: Instagram

Hasta el momento ni Caz ha respondido al mensaje de Julio, ni éste ha aclaro si tenía o no algún destinatario, eso sí, los seguidores de ambos se han expresado y aunque algunos apoyan a la banda, otros le dan la razón al veterano cantante.

“Qué les de clases a todos los cantantes de música de hoy”, “Muy acertado el comentario del señor Julio Preciado, esos que se dicen artistas que fuman y toman la verdad no merecen respeto”, “En pocas palabras habló de Firme y Santa Fe Klan”, “Por eso Julio Preciado es de los artistas que perdurarán mucho tiempo y no solo como moda”, “Caz ahí te hablan”, “Se tenía que decir y se dijo”, son sólo algunos de los comentarios que pueden leerse.

Lee también: Guns N' Roses tuvo que cortar el show en la CDMX