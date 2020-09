A Julio Bracho también lo detuvo migración

De las cosas que más disfruta Julio Bracho es viajar y en sus experiencias también ha sufrido las vicisitudes de ser parado por migración. Ahora que conduce el programa ¡Alto! frontera, que estrena el domingo en el canal A&E, recordó esas complicadas experiencias, una en España y otra en Colombia.

“Una vez me pararon en el aeropuerto de Barajas, en España, Los policías me pararon y me mandaron al cuartito”. Bracho recordó que lo que hizo que los policías lo dejaran libre a los pocos minutos de ser detenido fue que pudo demostrar que era actor.

Esa no fue la única ocasión en la que el actor tuvo malentendidos con migración.

“Una vez no me dejaban entrar a Colombia, porque no tenía dónde sellar, llamaron al supervisor y vieron que ya había ido antes, sólo así me dejaron entrar”, añadió.