Juicio Johnny Depp y Amber Heard: cómo decide el jurado quién ganó

Cada vez falta menos para que acabe el juicio de Johnny Depp contra Amber Heard, una disputa que se transformó de un asunto judicial a una serie televisada durante seis semanas. Desde el 11 de abril, el tribunal y el mundo tuvieron la oportunidad de conocer la verdadera naturaleza de la relación entre los actores durante los 15 meses de matrimonio. Ahora, el jurado compuesto por siete personas debe llegar a una decisión unánime para el veredicto.

De acuerdo con The Washington Post, el mismo diario donde en 2018 Heard publicó el artículo de opinión que dio origen a la demanda millonaria de Depp por difamación, dado que el viernes no hubo veredicto, el jurado se reunirá nuevamente este martes.

Después de 23 días de testimonios de testigos y expertos que ilustraron lo que pareció ser un tormentoso matrimonio, la defensa de ambas partes presentó sus conclusiones finales y la jueza Penney S.

Azcarate instruyó al jurado a iniciar la fase de deliberación, no sin antes advertirles que estaba terminantemente prohibido discutir, comentar o referirse al caso fuera de las cuatro paredes del juzgado en Fairfax, Virginia.

En este caso, las siete personas deben dictar un veredicto unánime, pero el panel no tiene que encontrar pruebas convincentes “más allá de toda duda razonable”, como en un caso penal, consignó The New York Times.

En ese sentido, el jurado deberá decidir, en el caso de Johnny, si en algunas partes del artículo de opinión de 2018 publicado en The Washington Post, hubo difamación y malicia. En relación a Heard, analizarán las declaraciones que Adam Waldman, exabogado de Depp, dio a Daily Mail, y donde expresó que las acusaciones de abuso de la actriz “eran un engaño”.

Asimismo, tendrán la tarea de determinar la cantidad de dinero que cada lado merece en caso de ganar. En 2019, Depp inició la demanda por US$50 millones y luego Heard presentó la contrademanda por US$100 millones.

La atención que atrajo este caso en Estados Unidos superó en creces el juicio por difamación que tuvo lugar en un tribunal en el Reino Unido luego que el actor demandó a The Sun, el diario británico que lo llamó “wife beater” (”golpeador de esposas”), debido a las acusaciones de Amber. En aquella oportunidad, el protagonista de Piratas del Caribe resultó perdedor.

Johnny Depp vs Amber Heard ¿Cuándo y cómo ver el veredicto?

El viernes 27 de mayo terminó la fase oral del juicio de Johnny Depp contra Amber Heard y la jueza Penney S. Azcarate anunció el inicio de la etapa de deliberación, la cual continuará este 31 de mayo, luego del feriado del lunes en Estados Unidos por la conmemoración del Memorial Day o Día de los Caídos.

Hasta el momento, no existe una fecha exacta para conocer el veredicto. Dada la gran cantidad de testimonios y pruebas presentadas por las defensas de ambas partes desde hace más de un mes, el jurado tendrá mucho material para analizar.

Tal y como se transmitió desde que arrancó la fase oral el 11 de abril, las deliberaciones podrán seguirse de manera televisada a través del canal de YouTube de Law & Crime. Durante los días en que Depp y Heard testificaron, la cantidad de espectadores que vieron las declaraciones de manera simultánea rozó el millón.

Por otra parte, el condado de Fairfax anunció que a partir del martes abriría 100 asientos en la sala del tribunal para presenciar las deliberaciones. En parte del texto difundido en su página web, se explicó que la jueza Azcarate mantendría abierta la sala debido a que maneja una lista completa de expedientes no relacionados al mediático juicio. “Los espectadores de Depp vs Heard pueden sentarse en la sala del tribunal 5J mientras se escuchan otros casos”, se leyó en el comunicado.

