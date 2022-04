Juicio Johnny Depp - Amber Heard: Las 25 frases en la guerra de declaraciones

Después de ventilar su vida privada en un mediático juicio en Londres, el actor Johnny Depp y su exesposa Amber Heard volvieron el lunes a los tribunales, esta vez en Estados Unidos, para acusarse mutuamente de difamación.

La demanda surgió de un artículo de opinión escrito por Heard y publicado en el diario The Washington Post en diciembre de 2018 en la que se describe a sí misma como una "figura pública que representa la violencia doméstica" y dice haber sido acosada por la sociedad después de sus denuncias de agresión.

"Hablé contra la violencia sexual y me enfrenté a la ira de nuestra cultura. Eso tiene que cambiar", se titulaba el artículo.

La actriz no mencionaba a Depp, a quien conoció en 2009 en el set de "Diario de un seductor" y con el que se casó en 2015. Pero ya en 2016 había tratado de obtener una orden de alejamiento, para finalmente retirar los cargos como parte del acuerdo de divorcio, que se concretó en 2017.

Tras la publicación de este artículo, Depp, quien niega haber golpeado a su esposa, presentó una demanda por difamación contra Heard, reclamando 50 millones de dólares en daños y perjuicios.

"La insinuación del artículo de opinión de que el Sr. Depp es un maltratador doméstico es categórica y comprobadamente falsa. El Sr. Depp nunca ha abusado de la Sra. Heard", dice la demanda.

En enfrentamiento en los tribunales

- "Este caso demuestra cómo las palabras pueden ser devastadoras cuando son falsas y se pronuncian en público", dijo el abogado del actor, Benjamin Chew, en la apertura del proceso.

- "Amber Heard cambió para siempre la vida y la reputación de Depp y lo escucharán contar el terrible impacto que esto tuvo en su vida", expresó ek abogado del actor.

- “Ustedes verán quién es el verdadero Johnny Depp, más allá de la fama, más allá de los vestuarios de pirata”, dijo el abogado de Heard J. Benjamin Rottenborn.

- “Las malas elecciones de este hombre lo han llevado a este punto”, dijo Rottenborn. “Deje de culpar a otras personas por los problemas creados por usted mismo”.

- Heard amaba el lado de Johnny que vemos en las películas, carismático, encantador, generoso, es el hombre del que se enamoró", dijo a los miembros del jurado su abogada Elaine Bredehoft. "Pero desgraciadamente apareció el monstruo y este monstruo aparecía cuando bebía o tomaba drogas".

-"Fue durante estos episodios de ira que atacaba verbal, psicológica, física y sexualmente" a Amber Heard, explicó Bredehoft.

- Depp tenía en él "una ira enorme" que lo transformaba en un "demonio" y "fue durante estos episodios de ira que atacaba verbal, psicológica, física y sexualmente" a Heard, explicó Bredehoft.

- "La actriz nunca se separaba de su kit de maquillaje para ocultar los moretones en su rostro", dijo la abogada Elaine Bredehoft.

-La hermana de Depp, Christi Dembrowski, describió en el estrado una relación matrimonial tóxica con una joven "siempre conflictiva", que "exageraba mucho" los problemas de alcohol y drogas de su marido y lo llamaba "viejo gordo".

-"Miré su frente, el lado de la cara, la mejilla, el cuello, el otro lado de la cara, y no vi nada", dijo Isaac Baruch, un viejo amigo de Johnny Depp, asegurando que la había besado en la mejilla a la que supuestamente le lanzó el teléfono sin que ella reaccionara.

-Según expresó Kate James, antigua asistente personal de Amber: Depp era el pacífico, dijo, mientras que Heard estaba frecuentemente intoxicada y solía infligir abuso verbal, incluyendo a busos a su propia madre y hermana. “Su pobre hermana era tratada como un perro al que pateas, básicamente”.

- Laurel Anderson, la terapeuta de la pareja, recordó cando Heard le dijo que Depp estaba usando muchas drogas. “Y ella lo abofeteó porque estaba diciendo incoherencias y hablando sobre estar con otra mujer”.

-Anderson dijo que Depp le contó que Heard “golpeaba tan duro como podía”. También señaló que en al menos una sesión en la que vio a Heard sola, la actriz le dijo que Depp la golpeaba. Dijo que Heard le mostró sus moretones, en fotografías y en persona.

-Anderson dijo que Heard también le contó que Depp en algún punto supuestamente le dijo: “No le gustas a nadie. Estás teniendo fama por mí. Ya no me siento enamorado de ti. Eres una prostituta”.

-Heard “quería desear divorciarse”, pero al mismo tiempo tampoco lo quería y estaba tratando de definir qué hacer, dijo Anderson. “Ella lo amaba. Él la amaba. Ella no era estúpida, sabía que lo que estaban haciendo no era saludable”.

-"Ambos fueron víctimas de abusos en sus casas. Creo que él se mantuvo bajo control durante décadas hasta que con Heard se descontroló y se involucraron en lo que vi como un abuso mutuo", aseguró Anderson.

-"Si Depp iba a irse para rebajar la intensidad de la pelea, ella le pegaba para mantenerlo allí porque prefería estar en una pelea a que él se fuera", relató la terapeuta tras asegurar que Heard, conocida por su papel en "Aquaman", tenía pánico al abandono.

- El médico David Kipper afirmó que el lugar donde apareció el trozo de dedo que Depp perdió en marzo de 2015 parecía la escena posterior a una intensa pelea. Los abogados del actor habían asegurado previamente que perdió una parte del dedo corazón después de que Heard le arrojara varias botellas de cristal durante una violenta pelea.

-En otra declaración grabada, la enfermera Debbie Lloyd rescató notas de sus consultas con Depp en las que apuntaba que "el paciente ha discutido sentimientos de enfado y tristeza sobre su relación de pareja" y "se ha animado al paciente a que esté lejos de su mujer, porque la relación es tóxica".

-Keenan Wyatt, quien trabajó como ingeniero de sonido en muchas de sus películas, expresó: "Nunca he visto a Johnny agredir a nadie".

-"Nunca he golpeado a una mujer en mi vida", afirmó el actor Johnny Depp durante su primera declaración ante un tribunal en Fairfax, donde además denunció que sufría "constantes abusos físicos" por parte de Heard cuando vivían juntos.

-"Hubo discusiones y cosas así pero nunca llegué al punto de pegarle a Heard de ninguna manera", dijo Depp al jurado.

-“Estoy obsesionado con la verdad”, dijo. “Así que hoy es en realidad la primera oportunidad que he tenido de poder hablar sobre este caso”, expresó el actor.

-"Es muy raro cuando pasas de ser Cenicienta a Quasimodo en menos de un segundo", expresó Depp, quien dijo que, al mismo tiempo, "no podía sentir vergüenza" porque sabía que "estaba haciendo lo correcto".

-Johnny Depp reconoció sus problemas con las drogas, pero aseguró que "no es un maníaco que necesita estar drogado o cargado todo el tiempo": "He tomado sustancias a lo largo de los años, de vez en cuando, para adormecer los fantasmas, los espectros, que me acompañaban desde mi juventud", dijo. "Esencialmente fue solo automedicación".



