Juicio de Pablo Lyle: Esposa del actor declara y narra el miedo que sintió el día del altercado

El juicio del actor mexicano Pablo Lyle continúa en Miami por la muerte del cubano Juan Ricardo Hernández, de 63 años, Pablo le propinó en 2019 un puñetazo en una discusión de tráfico en Miami. Ana Araujo, la aún esposa de Lyle declaró vía streaming y narró el miedo que sintió ese día.

¿Qué fue lo que pasó?

El suceso, ocurrido el 31 de marzo de 2019, día en que Lyle iba camino al aeropuerto con su familia en un vehículo conducido por su cuñado Lucas Delfino, fue registrado por las cámaras de seguridad de una gasolinera cercana.

Las imágenes en video muestran que en un semáforo en rojo el cubano se bajó para recriminar a Delfino por una maniobra que había realizado.

Delfino se bajo del vehículo para discutir con Hernández, momentos en que el su coche, aparentemente sin frenos, empezó a moverse, una situación que obligó a Lyle a bajar para tratar de detenerlo, y que le produjo "pánico", sentimiento que se incrementó cuando vio que el cubano se daba vuelta y se dirigía a su vehículo, según expresó su abogado en la corte.

Tal como muestran las imágenes, Lyle se acercó Hernández, le dio un golpe y el cubano se desplomó al instante en el piso. Cuatro días después murió en un hospital de Miami, poco antes de casarse con su prometida.

La declaración de Ana Araujo

''Lucas (estaba conduciendo), Pablo en el copiloto, yo sentada atrás de Lucas y venía Mauro, mi hijo conmigo, y luego Aranza y Thiago. Recuerdo que Lucas tomó una salida que después se dio cuenta que no era la correcta'', expresó.



''Recuerdo que (Lucas) dice ‘lo siento’, y continuamos. (Después) comenzamos a escuchar un claxon que nos empezó a tocar súper fuerte. (El claxon) era muy agresivo, duró mucho tiempo. De hecho, a mí me pareció muy exagerado'', continuó.



Ana añadió, ''Recuerdo que pidió disculpas (Delfino), venía pitándonos un claxon muy fuerte todo el camino hasta que nos detuvimos y comencé a escuchar a un señor gritando, insultando, diciendo groserías''.



Según Ana, aquel momento fue aterrador e indicó, ''Me asusté muchísimo, me empezó a latir el corazón muy fuerte, y en eso escucho que golpean la camioneta''.



Indicó que sí logró ver quién fue la persona que realizó el golpe en la camioneta y señaló, ''sí (vi) porque volteé, Mauro que venía al lado de mí me abrazó muy fuerte y empezó a llorar y trató de protegerse conmigo, recuerdo que Aranza se tapó los oídos y trató de hacerse bolita, al lado de mí''.

Mientras que Lucas, ''se baja de la camioneta, se bajó y el señor lo agarró y se fueron avanzando para atrás y los perdí de vista''.



''Recuerdo que Pablo estaba intentando detener la camioneta porque me doy cuenta que la camioneta sigue avanzando, (adelante había) una avenida, estaban pasando coches. En ese momento estaba en pánico, los niños estaban muy asustados, estaban haciendo mucho ruido y veo la cara de Pablo asustado tratando de detener la camioneta. Yo traté de querer ayudar a poner parking, pero no pude porque tenía el cinturón de seguridad y tenía a los niños encima de mí y recuerdo que Pablo sale de la camioneta y le grita a la persona que estaba ahí ‘tranquilo, hay niños en el coche’'', finalizó.

¿Qué pasará con Pablo Lyle?

Luego de que el juicio se pospusiera varias veces por la pandemia de Covid-19, inició el 20 de septiembre y podría conculir en los próximos días.

La defensa y la Fiscalía expusieron sus argumentos hace unos días en las primeras jornadaa del juicio por homicidio involuntario abierto al actor de telenovelas como "Adorable maldición". Abogados alegan que el golpe mortal de Lyle fue una reacción ante el pánico



El mexicano se encuentra en libertad bajo fianza y con vigilancia electrónica prácticamente desde 2019.

