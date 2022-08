Juanpa Zurita supera bullying de su niñez gracias al doblaje

Juanpa Zurita se dice orgulloso. El influencer tuvo complicaciones de lenguaje en su niñez debido a un problema de tartamudez y ahora, después de transitar como celebridad de Internet, forma parte del elenco de doblaje de la película El perro samurai: La leyenda de Kakamucho.

Llegar a esta especialidad de la actuación no fue sencillo. La primera vez que hizo un casting fue rechazado, hasta que, tiempo después, volvió a toparse con el mismo director de doblaje, Héctor Emmanuel Gómez Gil, voz de Ricochet en ¡Mucha Lucha!

“En 2017 me batearon. Ni siquiera me llamaron, ahí mismo me dijeron: ‘no funcionas’”, cuenta Juanpa.

Eso no lo detuvo a buscar un segundo intento, y menos tras la experiencia al realizar su podcast No lo hagas fácil, donde el joven de 26 años lleva a cabo entrevistas a distintas personalidades del mundo del entretenimiento.

“Cuando acudí al casting estaba un poco nervioso pero era la oportunidad perfecta para redimirme y ver si tenía lo que se necesitaban”, compartió.

Aunque en un principio creyó que el papel no sería suyo, pues no se sintió bien durante la audición, la llamada llegó.

“Me divertí muchísimo pero yo estaba mentalizado a que no me lo iban a dar, quizá porque no quería recibir el golpe. Cuando me avisaron que me lo habían dado fue un momento de mucha felicidad”, expresó el youtuber.

Recordar el bullying que sufrió debido a su tartamudez hace que para Juanpa pertenecer al mundo del doblaje signifique más que una meta cumplida.

“Fue especial por un tema de superación personal debido al problema de dicción con el que yo crecí. Para el Juanpa chiquito de secundaria bulleado es un paso importante”, enfatiza.

Juanpa interpreta en la cinta animada al personaje de Hank, el único perro en una historia animada protagonizada por gatos, el cual sueña con gobernar la Tierra dominada por los felinos, hasta que se interpone en sus planes el antagonista Ika Chu, cuyo doblaje latino estará realizado por el conductor Faisy.

La historia inspirada en la película Locuras en el Oeste (Blazing saddles, de Mel Brooks), estrenada en 1974. El perro samurai: La leyenda de Kakamucho llegará a salas de cine este jueves.