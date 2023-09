Juan Solo prefiere paz, que ir con las tendencias

El cantante Juan Solo tiene una convicción acerca de su carrera: siempre defender sus composiciones y permanecer en el pop y la balada aunque eso signifique no seguir las tendencias.

“Es una decisión que no es fácil porque siempre está la cosquilla de decir ‘¿y si ya me atrevo un poco a ir para allá?, porque todo mundo está escuchando eso’”, acepto Juan Solo.

“Pero luego el corazón me grita algo que aprendí en la escuela de música, que fue el ejercicio de buscar algo más allá de lo primero que te llega a la cabeza…. y eso me ha hecho descansar de que cuando sea viejito pueda escuchar mi música y decir ‘oye esa frase está chingona’”, agregó el cantante.

Originario de Puebla comenzó su camino en la música cuando tenía 18 años y desde entonces ha publicado un álbum de estudio, un álbum en vivo y dos Ep’s.

La noche del miércoles 20 de septiembre presentó su segundo álbum de estudio “Malquerido” en un showcase para algunos fans y ejecutivos de su disquera en Ciudad de México.

“Estoy nervioso porque hoy me están viendo muchas personas de la disquera que no me han visto antes”, contó. “Pregúntenles que ¿cuándo el dueto con Juanes?”, expresó entre risas.

Además de un par de gemas de su repertorio anterior, interpretó por primera vez temas como “Automático”, “Me acuerdo de ti” y “Vas a estar bien”, antes de presentar esta última hizo un llamado para sus seguidores a tener cuidado con su salud mental.

“Hoy está muy de moda decir que vayamos a terapia pero sí hay que ir, no nada más hay que decirlo, si o hacerlo, para que después no digas que esa persona te arruinó la vida, esta canción tiene la particularidad de hablar sobre para que llegue algo chido”, explicó.

Lee también: No solo en Tijuana, Peso Pluma cancela varios conciertos en México, confirma promotora a EL UNIVERSAL

El disco está basado en experiencias propias sobre la recuperación tras una relación fallida y lo presentará de manera formal en un concierto el 30 de noviembre en el Teatro Metropólitan.

“Estaba tomando un café con un amigo y hacíamos la reflexión de que algo que a mi me encanta es bailar el dolor, entonces no podía ser un malquerido que se arrodillara por el dolor y he aquí el resultado”, dijo sobre el ritmo bailable de sus canciones.

Además reflexionó sobre el desamor como un sentimiento que es posible revisitar.

“Quien piense que ya la hizo y que ya nunca le va a doler el corazón se equivoca; he escrito canciones aunque tenga roto el corazón y también de pensar que un día a mi hija le van a romper el corazón”.

rad