Juan Soler acepta su edad con dignidad

A diferencia de otras personas, el actor Juan Soler está orgulloso de su edad y del paso del tiempo, por lo que no oculta este momento en el que, dijo, se siente en plenitud, con alegría y orgullo de lo que ha vivido, a pesar de sus tropiezos.

“Hoy veo a muchísima gente que se preocupa por bajarse la edad, yo tengo 57 años, y creo que justamente hay que hacer todo lo contrario: estar orgullosos, agradecidos, aceptar la edad con mucha dignidad”, señaló el actor quien forma parte del elenco de la telenovela Tu vida es mi vida.

Una clave para tener una buena actitud para enfrentar la vida todos los días con todo lo que trae, aseguró, es tener presente el agradecimiento.

“La vida hoy no es fácil, a través de los años se fue complicando; en la actualidad todavía más por los agentes externos que permanentemente nos atacan para que no podamos desarrollarnos ni estar bien, hoy las redes hacen estragos en la vida de muchas personas”.

Recomendó al público que trabaje en eso, pida ayuda y lea para tener elementos y no tener excusas para vivir mejor, sino soluciones, un tip es ir con un psicólogo que, indicó, ayudará para que cada quien pueda encontrar mejor su camino.

Soler interpretará a Lorenzo, en el mencionado melodrama que se estrenará el próximo 15 de enero por Las Estrellas; será un abuelo muy moderno, que cometió errores en su vida y que en un momento decide enmendarlos con una enfermedad que tendrá su hija y que invitará a la reflexión de todos.

“Mi personaje es muy lleno de vida, no es el típico abuelo, sino que es completamente diferente, anda en motocicleta, da vueltas por el mundo, es un aventurero, con gran energía. Por eso me eligieron, porque sí tengo esa edad, pero no tengo visos de abuelo quietecito”.

Al igual que este rol, el argentino explicó que también ha cometido equivocaciones que no tiene problemas en aceptar.

“He cometido errores, ofrecí disculpas siempre, soy un hombre que me caracterizo por ir y pedir perdón siempre y cuando la merezcan, si no, prefiero guardar silencio, pero luego arrepentirme no; sí cometí errores, pero no me arrepiento de absolutamente ninguno, porque gracias a eso soy el Juan soler que soy hoy y que estoy orgulloso”.

El también conductor, quien ha participado en novelas como La mexicana y el güero y Cuando me enamoro hoy vive un romance con Paulina Mercado, con quien lleva su amor íntegramente; ante los comentarios de odio que a veces ha recibido en el ciberespacio, así es como ha reaccionado:

“No se hace nada, se sigue viviendo, dentro del trabajo que uno hace con especialistas, una de las cosas que rescatas es que conviertes el sentimiento que despiertan los haters, porque uno se enoja mucho con eso, lo cambiamos por sentir lástima y a tratar de ponerte en el lugar del hater y decir: qué miserable debe ser su vida espiritual y en el alma para tener la capacidad de tirar tanto veneno”.