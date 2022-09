Juan Osorio recibe críticas por estas fotos con su novia: "Parece tu hija"

Juan Osorio y Eva Daniela siguen disfrutando de su historia de amor, las críticas por la diferencia de edad que hay entre ellos no han impedido que la actriz y el productor se demuestren su cariño públicamente y en redes sociales.

Recientemente la pareja viajó a España, donde Emilio, el hijo que Osorio tuvo con Niurka, los acompañó y compartió una foto en la que aparecen los tres disfrutando del paseo.

Daniela de 27 años, y Juan de 65, sorprendieron con su relación amorosa a mediados del año pasado, cuando se dejaron ver de la mano, después, hablaron abiertamente de su relación, la cual ha estado llena de críticas por parte de los cibernautas, quienes no dejan de señalar que Daniela "parece la hija" de Juan Osorio.

El viaje de Juan y Daniela

En España, lo pareja la pasó de lo lindo, así lo compartió en sus redes con sus seguidores, muchos de ellos aplaudieron el amor de la pareja y celebraron su felicidad.

Pero las crítica no podían faltar, así que en varias de sus fotografías se leen comentarios en los que desaprueban la relación porque la actriz "está muy joven para él" y podrían parecer padre e hija, o hasta "abuelo y nieta", escribió un usuario, mientras otro reflexionó lo que a veces pasa en una pareja en la que hay tantos años de por medio.

"Qué bonito don Osorio y su hija disfrutando". "Qué bonitos abuelo y nieta". "Últimamente no sé si es moda o en verdad las jóvenes de ahora tienen tanta necesidad de ser valoradas, mimadas, como quizá lo hizo su papá o les faltó su papá. Ellas le llaman amor y quizá tienen razón se enamoraron, pero no se dan cuenta que la edad sí afecta porque después se van a convertir en sus enfermeras, aunque digan que no, pero algunas se hacen como ellos ya no salen con sus amigas, ya no van a reuniones, se la pasan en casa viendo la tele como lo hacen ellos, y este señor Juan Osorio no es la primera vez que sale con chicas más jóvenes que él, Niurka fue la primera pero sólo el tiempo lo dirá si en verdad lo amaba o era por su dinero".

Para Daniela, los 38 años de diferencia que hay entre ellos no es un impedimento para el amor, y en entrevista con EL UNIVERSAL hace unos meses, aseguró que Osorio era un caballero que la respetaba, la cuidaba y sí la valoraba.

"Como mujer creo que busco o me imagino que muchas mujeres se identifican porque cualquier mujer va a querer a su lado a un hombre que la respete, la cuide, la valore, entonces, muchas mujeres se pueden identificar conmigo, es lo que la mayoría queremos. He encontrado (en Juan) mucho cariño, mucho respeto, mucho amor, entonces estoy contenta pero es muy aparte de mi vida profesional", dijo entonces.

