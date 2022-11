Juan Osorio deja puerta abierta a Marjorie y Anette

Juan Osorio afirma que tanto Marjorie de Sousa como Anette Michel tienen las puertas abiertas a integrarse a su nueva telenovela, El amor invencible, en cuanto ambas se desocupen de sus compromisos actuales.

En entrevista, el productor adelantó que los tres protagonistas de este melodrama serán Angelique Boyer, Danilo Carrera y Daniel Elbittar, contrario a las otras dos estrellas que él había mencionado como parte de su elenco en agosto pasado.

“Anette y Marjorie no van a estar por cuestiones de fechas, no es que no quieran, es que no pueden porque tienen compromisos profesionales y desgraciadamente yo no puedo parar la grabación de la telenovela”.

Las actrices que quedarán en su lugar, confía, son suficientemente talentosas y guapas para interpretar los personajes, cuyos nombres revelará hasta el próximo martes, en la presentación oficial del elenco, en el Centro Cultural Roberto Cantoral.

“Ojalá que terminando sus compromisos Marjorie y Anette me digan que tienen un tiempecito, me encantaría integrarlas en el proyecto”, reitera Osorio.

El lunes arrancarán grabaciones de El amor invencible, para estrenar en febrero en Las Estrellas en el horario de las 21:30 horas, la cual contempla abarcar más de 70 capítulos.

La historia es una adaptación de la trama de origen portugués, Mar salgado; en ella, Osorio contará un amor “invencible”, abordando el tema del amor materno y el propio. Será la primera vez que se haga otra versión.

La telenovela será dedicada al director de cine mexicano, ganador del premio Ariel, Jorge Fons, quien falleció el pasado 22 de septiembre.

“Fue amigo mío y aprendí muchísimo a su lado con su trayectoria cinematográfica y en la televisión, que tanto le dio a nuestro país. Me llena de honor dedicarle este proyecto”.

El melodrama tendrá locaciones en foros de la Ciudad de México y en una casa de prestigio en la colonia Santa María la Ribera, además de en el puerto de Mazatlán, Sinaloa.

“Es un lugar virgen, un puerto que ha evolucionado maravillosamente, me impactó ver esos lugares hermosos de arquitectura, la playa, las construcciones y sobre todo la gastronomía”, comenta Osorio.

Su mayor reto, dice el productor, es superar todo lo que ha hecho, como la telenovela La herencia y la bioserie de Vicente Fernández El último rey: el hijo del pueblo.