Juan Osorio, consternado por la muerte de su colega Nicandro Díaz; da detalles del accidente

Entre lágrimas y sin poder hablar mucho fue como el productor Juan Osorio respondió a EL UNIVERSAL, luego de que esta mañana se confirmara la muerte del realizador Nicandro Díaz, tras un accidente acuático en la playa de Cozumel.

Díaz González se encontraba a bordo de una moto acuática cuando pasó este hecho, de inmediato fue trasladado al Hospital Costamed Cozumel, en donde se solicitaron donadores de sangre para poder estabilizarlo, sin embargo, no resistió y perdió la vida.

Lee también: Muere a los 60 años Nicandro Díaz, productor de Televisa

“Es la única entrevista que doy y por ser tú, no voy a dar entrevistas al respecto: primero que nada Nicandro es mi hermano, la verdad es que desde ayer que fue el accidente lo veíamos muy difícil, toda la noche fue una lucha contra la vida y la muerte, pues el día de hoy concluyó este episodio”, señaló.

Osorio, quien actualmente trabaja en la novela “El amor no tiene receta” afirmó que esta terrible noticia le duele demasiado, por lo que quiere vivir este duelo tranquilo, ya que todavía no asimila la noticia de que su compañero y amigo falleció.

Lee también: Solicitan donadores de sangre para el productor Nicandro Díaz, esto es lo que se sabe

“Tuvo un accidente en una moto en el agua, no quiero hablar al respecto, simplemente hay un hueco muy grande entre nosotros los productores, para la empresa, para su familia sobre todo, es una gran pérdida y estoy muy dolido, estoy muy consternado, no quiero saber nada , me duele mucho, se perdió una vida y un hermano”, expresó.

Ambos productores se veían constantemente entre los pasillos de Televisa San Ángel y acudían a sus presentaciones de telenovelas; ambos convivieron el pasado 14 de febrero, durante la fiesta por el melodrama “El amor no tiene receta”, de Osorio, en donde comieron antojitos mexicanos y estuvieron junto con otros amigos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc