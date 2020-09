Juan Martín Jáuregui llegó para quedarse

Juan Martín Jáuregui vino a México a probar suerte por tres meses y hoy lleva 20 años sin volver a su natal Argentina. El actor descubrió su pasión en un taller de actuación de la preparatoria y aunque se preparó e intentó quedarse a trabajar en su país, las oportunidades las encontró en el extranjero.

“Como actor es muy frustrante cuando estás en un lugar donde no te enteras de los castings, siempre escogen a las mismas personas, si no tienes contactos, pues mucha cabida no tienes; llegué a México y tenía posibilidades de presentar mi trabajo, eso me sedujo mucho para quedarme”, contó el actor en entrevista.

Teleseries como “El señor de los cielos”, “Los miserables” y “La Usurpadora” le han dado fama en nuestro país y abierto las puertas a otros grandes proyectos como el que estrenará este 14 de septiembre: “Imperio de Mentiras”, que es una telenovela producida por Giselle Gónzales, en la que comparte créditos con Angelique Boyer y Andrés Palacios, como protagonistas.

Jáuregui interpreta a Marcelo, un hombre que asegura, está muy alejado de su personalidad real, pues es caprichoso y se complica la vida por interés económico.

“Es un personaje muy ambicioso que está atrapado en las decisiones que tomó en el pasado, que lo llevaron a entrar a un círculo en el que no está acostumbrado a vivir y con una familia con la que no le es fácil relacionarse. Se casa con la hija mayor de una familia poderosa, por una cuestión de tratar de sacar un poco de ventaja, afianzarse como un empresario y todo el tiempo está tratando de ganarse un lugar que cree que merece por cuidar de Renata”.

La interpretación le generó un reto porque plantea un conflicto interno de afrontar las consecuencias de malas decisiones. Su pareja en la trama es Renata Cantú, interpretada por Susana Gónzalez, una mujer con muchos problemas emocionales, como la bipolaridad.

El actor además considera que la propuesta es innovadora ya que se trata de un género distinto al que se ve comúnmente, que además fue adaptado de un proyecto importado.



“Es una historia que tuvo mucho éxito en Turquía y ahora estamos contando una versión mexicana y esperamos que la gente se enganche con la historia, empatice con los personajes y no dudo que vaya a ser así porque es una historia de amor con muchos otros condimentos como el el thriller policial y mucha acción”.

