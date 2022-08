Juan José Origel fue sometido a una operación de emergencia

El conductor Juan José Origel encendió las alarmas entre sus seguidores al revelar, en sus redes sociales, que fue hospitalizado de emergencia por complicaciones de salud.

En la postal aparece “Pepillo” con un semblante decaído, conectado a un suero y con una bata de hospital, además de que reveló que se sometió a una cirugía en su natal León, Guanajuato.

Por fortuna la operación no fue de gran complejidad y ahora el presentador se encuentra recuperándose: “Otra vez me operaron de una hernia aquí en León. ¡Gracias a Dios todo salió bien!”, escribió.

Tras estas palabras, Origel ya no ha ofrecido más detalles sobre su salud; sin embargo varias personalidades del medio artístico se unieron para expresarle su cariño y desearle pronta mejoría, entre ellas destacaron Victoria Ruffo, Lucía Méndez, Raquel Garza, Mariana Torres y el conductor de Ventaneando, Pedro Sola.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que “Pepillo” se somete a este tipo de procedimiento, en agosto del 2021 también fue operado de una hernia; en ese entonces grabó un video desde el hospital donde se encontraba para explicar a sus seguidores lo que le había pasado: “Me operaron de urgencia. Tenía una hernia, y luego el doctor me operó, y a la hora de que me abre, tenía otra. Dos por uno, también me convino”, dijo.

