Joy Huerta se inspira en su hija y comparte mensaje del Orgullo Gay

Tu existencia es fruto de resistencia y resiliencia de quienes iniciaron esta lucha por nosotrxs. Eres fruto de amor puro y puro amor y esperanza para tantxs. Eres el motor de lucha para mami y para mi por muchxs otrxs como tú y muchxs más como nosotras. Hoy y todos los días celebramos orgullosamente nuestra diversidad. Pero también dejando claro que aún falta mucho, mucho por lograr igualdad de derechos humanos, y que continuaremos luchando, resistiendo con la frente en alto para que tu, tus hijxs y los suyxs vivan con más libertad. Tu chiquita hermosa, eres nuestro orgullo; siempre. #ElOrgulloPermanece #NadaQueCurar #HappyPride #Pride #LoveEsNuestroIdioma @dianaatrim

