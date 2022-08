Mazatlán.- Hoy más que nunca José Manuel Figueroa se siente orgulloso de ser hijo del llamado “Poeta del pueblo”, Joan Sebastian, a quien rindió homenaje durante un showcase en Mazatlán, Sinaloa.

Aunque confesó que en un inicio de su carrera el que lo llamaran “el hijo de…” sí llegó a molestarlo, ahora que ha comprendido el gran legado que lleva sobre sus hombros, más que un estigma, lo considera un verdadero privilegio.

“A lo mejor antes, en otra época de mi vida sí me molestaba que me presentaran como el hijo de Joan hoy que mi padre no está aquí, que aprecio el monstruo que fue en la música y lo tan querido que fue con la gente hoy más que nunca me siento orgulloso de ser su hijo”, señaló el cantante.

A unas semanas de haberse cumplido el séptimo aniversario luctuoso del intérprete de “Tatuajes”, Figueroa agradece a quien sigue mencionando a su padre, cantando sus canciones y escuchando su música, pues de alguna manera seguir en el gusto y el recuerdo del público lo mantiene vivo.

“Mucha gente dice que canto las canciones de mi padre por necesidad económica y creo que no lo tienen claro, sí canto canciones de mi padre pero es por necesidad emocional. Principalmente es porque cuando escucho que un público canta las canciones de mi padre me queda claro que Joan Sebastian sigue vivo. Gracias de verdad mi gente”, expresó.



Bandas del regional también armaron la fiesta

Además de José Manuel, otras bandas del regional mexicano interpretaron lo mejor de su repertorio en este destino turístico, considerado como la cuna de la música banda.

Agrupaciones como Calibre 50, Banda Carnaval, Los de Noria, Cuarto de Milla y el cantante Ricardo Murillo complementaron el elenco de este show que duró poco más de cuatro horas.

Uno de los grupos más aplaudidos fue la Banda Carnaval que cantaron temas como “El bandolero”, “Lo que pienso de ti”, “Olvidarte no será sencillo”, “La historia de mis manos”, “Pídeme”, “Bote de cerveza”, “El que se enamora pierde”, por mencionar algunas.

Igualmente, Calibre 50 hizo vibrar este sitio con temas como “A la antigüita” y “Míranos ahora” en el que derrocharon mucha energía con su repertorio, acompañados de instrumentos de viento y percusión.



La banda Cuarto de Milla se unió a la celebración Foto: Armando Pereda / EL UNIVERSAL

