Para José Luis Rodríguez, mejor conocido como “El Puma”, el aislamiento debido a la pademia no le ha afectado, porque ya había pasado por esa experiencia cuando tuvo que someterse a un trasplante de pulmón, ahora dicha vivencia hace que durante estos tiempos difíciles aprecie más la vida.

“Yo ya era un experto al aislamiento, estuve dos años con mi problema a los pulmones, estuve en aislamiento y esperando el donante y después de mi trasplante, estuve encerrado casi dos años también o sea que para mí esto no es nuevo y la vida de un cantante que viaja por muchos rumbos, se simplifica a un auto, una habitación de hotel, al escenario, a un estudio de televisión, a un avión, los espacios son cerrados, yo cuando veo el mar me da una sensación de libertad completa, pero realmente nuestra vida es de espacios cerrados”, comentó durante una conferencia de prensa.

“Para mí en mi caso particular que he pasado de muerte a vida por un trasplante fuerte, sin quejarme, ni olvidarme de donde me trajo Dios, yo creo que aprecio mucho más la vida en estos momentos y todavía no se termina esto ya saldrá la vacuna, pasaremos de todas estas cosas, pero el planeta se va a normalizar más o menos calculo yo dentro de un año ahí va a empezar totalmente la rueda, el mundo giratorio que nunca se va a detener porque es obra de Dios”, profundizó.

Tras una breve reflexión el cantante comentó que todo lo que está sucediendo sirve de lección y deja un gran aprendizaje a las personas, sobre la importancia que tiene la salud y la vida misma.

“Pero esta cuarentena que ya pasa de seis meses o más es una lección para la humanidad, la gente está velando por los alimentos, de como sostienen las viviendas, de cómo se aguanta para pasar todo esto, que no hizo falta, comprar más zapatos, ropa, carteras, ni muchas cosas que realmente no eran de utilidad, y que lo más preciado que tiene el ser humano es la vida, sin la salud ni la vida, no hay nada, no hay ninguna esperanza”, indicó.

“…esta lección en medio de todo, debemos aprenderla, para amarnos más los unos a los otros y aprender a conocer de verdad a la familia estar juntos, verse todos los días, eso es una bendición”, añadió.

También agradeció y reconoció el esfuerzo que día a día realiza el personal médico, quienes han perdido hasta la vida combatiendo al virus.

“Sin embargo, hay héroes que están ahí que son los médicos, las enfermeras, los que trabajan en la electricidad, los servicios, siempre estuvieron ahí, son héroes, los enfermeros son los héroes anónimos que han salvado las vidas y muchos han perdido la vida por supuesto”, dijo.

El cantante reitera que ya habrá tiempo de entrelazar las manos, como lo dice su canción "Agárrense de las Manos", pero por el momento pide que todos sean cuidadosos y tomen las medidas pertinentes para detener la oleada de contagios.

“Pero por ahora mi consejo es que no se agarren de las manos, ni se den besos, ni abrazos, es así, lo tenemos que aceptar así punto, yo si salgo, tengo que salir con máscaras, guantes y con mucha protección a mi sistema inmunológico, pero mi recomendación de ahora es que no se agarren de las manos, ya llegara el momento que volvamos a abrazarnos, besarnos y agarrarnos de las manos, ya vendrá ese tiempo por supuesto que sí”, expresó.

Por el momento el cantante se une a la propuesta de hacer un concierto vía streaming el próximo 21 de noviembre a las 21:00 horas.

“Yo me he adaptado a la vida con lo que va ocurriendo, he sido productor, locutor, cantante, actor y no le tuve miedo a nada, que no fuese al negocio del espectáculo, así que lo que pasa con este show a distancia, me parece sensacional, estar en las casas de varios países simultáneamente, yo soy como el agua que me adapto a cualquier recipiente”, informó.

