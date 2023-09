José Joel sobre la bronca entre su madre Anel y su hermana Marysol: "son problemas entre mujeres"

La problemática familiar que ha surgido desde el fallecimiento hace cuatro años del cantante José José, continúa, pero ahora los problemas que habían afrontado juntos Anel Noreña con sus hijos José Joel y Marysol Sosa, han llegado también a distanciar ese núcleo.

En un principio Marysol y José Joel se mantuvieron unidos frente a los reclamos de la herencia de José José por parte de Sara Sosa, hija del cantante que vive en Estados Unidos, pero actualmente se mantienen distanciados debido a problemas que fracturaron la relación entre Anel y Maryso, los cuales, aseguró José Joel en entrevista, son problemas de mujeres.

"No te puedo dar detalles de eso, porque son problemas que son entre mujeres, entre ellas, y ellas los tienen que arreglar, yo no me he involucrado pero Marysol no ha estado presente como familia desde ese problema que tuvo con mi madre", aseguró José Joel en entrevista con EL UNIVERSAL.

Con respecto a las supuestas agresiones que Anel había denunciado de su hija Marysol, José sí quiso dar detalles pues asegura que eso nunca sucedió.

"Eso sí te puedo decir que no hubo ningún tipo de agresión a mi madre, simplemente Marysolita ha tenido cosas donde no ha estado de acuerdo y lo tienen que resolver", aseguró el también cantante.

José Joel explicó que no sabe porqué el distanciamiento entre las partes, pero aclaró que de acuerdo con el testamento que se sigue revisando todo está a nombre de Anel Noreña.

"El testamento que se encontró, gracias a Dios, mi padre lo dejó todo para mi madre, después de ella estoy yo y después Marysol, y nunca se menciona a nadie de la familia de Miami", aseguró José Joel.

Ponen en orden la marca de José José

Actualmente José Joel junto con su madre y asesoría legal siguen poniendo todo en orden para que el uso de la marca de su padre, José José, no se utilice indebidamente, como ya lo han hecho en Estados Unidos Sara Sosa realizando homenajes póstumos.

"Las regalías por canciones no es nuestro terreno, porque eso corresponde a los compositores, lo que sí queremos resolver es que su imagen, su marca, no se utilice de mala manera, porque han salido con sus eventos en memoria de José José y ahí es donde sí entramos nosotros porque es su marca, igual que con la serie que le hicieron que no tiene ni pies ni cabeza, porque es la imagen de mi padre", aseguró José Joel.

Marysol por su parte realizó hace poco un evento en memoria de José José, pero que se origina de un disco de rock, por lo que ella podía realizarlo sin problema legal.

"Me pareció maravilloso, porque es un disco que mi padre aprobó en vida y que ha permitido que muchos conozcan su música, mucha gente se acerque a él, pero eso lo hizo por su parte, nosotros como año con año celebraremos en Azcapotzalco", detalló.

Con respecto a Sara Sosa, señaló que sigue escondida pero han encontrado pruebas legales de las que José Joel no puede hablar, pues se encuentra en proceso, pero por ello Sara Sosa tendría que salir a dar la cara.

"Ella tiene que responder por lo que hizo, llevarse a mi padre mantenerlo en malas condiciones, esto para aprovecharse, y claro uno lo que piensa en esa situación cuando mi padre se fue para allá es, 'ya lo están haciendo firmar', pero no, mi padre sabía la gente con la que se estaba metiendo, y fue su decisión no dejarles nada, yo siempre he dicho si hubiera habido otro testamento yo no hubiera peleado, porque fue el deseo de mi padre, pero así lo dejó el", aseguró José Joel.

Mientras el proceso sigue también los homenajes el próximo 28 de septiembre por una parte en Azcapotzalco donde llevarán una presentación a todo el público de donde es originario el "Príncipe de la canción", pero también junto a la producción 10 Pianos, el próximo 30 de septiembre en el Teatro Silvia Pinal, se homenajeará a José José en colaboración con José Joel.

