José Eduardo Derbez recuerda cuando trató de llamar "papá" a Omar Fayad: "No me sentí bien"

Pese a que en la infancia, José Eduardo Derbez vivió la ausencia de su padre y las constantes peleas que este tuvo con su madre, a la fecha asegura no tener presentes los momentos amargos y, en cambio, se preocupa por recordar todos los mejores episodios de su vida; entre ellos, tiene presente la época en que Victoria Ruffo conoció a Omar Fayad, al que por un momento intento llamar “papá”.

En la más reciente entrevista con Yordi, José Eduardo Derbez, con el humor y el desenvolvimiento que lo caracteriza, habló de los eventos más importantes de su vida; desde que era muy pequeño, su crecimiento dentro de una familia representada por la guía de las mujeres, y su incursión a la televisión sin la influencia de su madre y padre, dos figuras muy importantes del medio artístico.

Y mientras Eduardo crecía, también fue testigo del momento en que su madre y su padre rehicieron sus vidas. En principio, el actor vivió la llegada de su medio hermano Vadhir, el cual llegó a tan sólo un año de que él naciera, pues entre Ruffo y Derbez, siempre fue Eugenio quien llevó una vida más activa en cuanto a relaciones amorosas.



Por eso, Yordi Rosado se detuvo un momento para cuestionarlo acerca de cómo había vivido la época en que su madre comenzó una relación con Omar Fayad, exgobernador del estado de Hidalgo.

En respuesta, José Eduardo estimó que el político llegó a la vida de su madre cuando él tenía aproximadamente ocho años. Luego de un tiempo de que Victoria y Omar comenzaran a conocerse, un día su madre se acercó a él y le expresó que quería que conociera a la persona con la que estaba saliendo, desde ese momento, sabía que se dedicaba a la política, pero por su edad no era consciente de lo que conllevaba ejercer ese tipo de profesión.

“Sabía que se dedicaba a la política, que también a los ocho años te dicen: ´-Se dedica a la política´”, ´-Ah, pues por mí que sea pastelero´”, bromeó.

El actor prosiguió y confió a Yordi que al conocer a Fayad se llevó una muy buena impresión de él, pues recuerda que cuando pasó por él a su casa, amablemente, le abrió la puerta del coche, le extendió su mano con un gesto que lo invitaba a abordar a su automóvil y hasta le puso el cinturón de seguridad. Posteriormente, cuando arribaron al restaurante en el que cenaron, el exgobernador fue muy atento al preguntarle qué quería ordenar para comer y beber esa noche.

Una vez más, José Eduardo recurrió a sus comentarios llenos de comicidad para expresar que, en la actualidad, le gusta molestar a la pareja de su madre, recordándole que todas las atenciones de esa noche fueron de debut y despedida, pues nunca volvió a abrirle la puerta del coche y, mucho menos, volvió a ayudarlo a colocarse el cinturón de seguridad.

“Siempre lo molesto y le digo: “-Nunca más me volviste a abrir la puerta del coche. O sea le digo ´-Cómo se ve que querías ganarte al [email protected]*# chamaco de la mujer con la que estabas saliendo´. ´-Ábrela tú, [email protected]*#, me dice´”.

Y así como, hasta el día de hoy, desde que se conocieron el actor recuerda haberse llevado muy bien con Fayad, pues su mamá se encargó de incluirlo en todas las decisiones referentes a la relación que estaba emprendiendo, al grado de que Victoria consultó a José Eduardo para saber si estaba de acuerdo con la propuesta de matrimonio que el político le había hecho.

“Cuando le propuso matrimonio Omar a mi mamá, mi mamá me dijo: ‘-¿Cómo ves esto? Tú y yo somos un equipo, somos uno, pero primero estás tú”, detalló.



José Eduardo apoyó el matrimonio entre su mamá y Fayad, pues recuerda que siempre veía contenta a su mamá, quien se esmeraba en arreglarse cuando se trataba de salir con Omar, por ello, cuando llegó el momento de que Ruffo diera el sí, él estaba dichoso de ver que su madre estaba feliz.



Pero, luego de que se consumara el matrimonio, llegó una nueva etapa a la que se enfrentó el actor, pues si bien, desde un principio de la relación, su madre y él establecieron que Fayad no sustituiría el lugar del padre de José Eduardo, y que más que una figura paterna, se convertiría en un compañero y amigo para él, confesó que llegó un momento en que trató de decirle “papá”, pero luego de hacerlo no experimentó una buena sensación.

“En algún momento lo intenté porque sabía, o sentía, que para él era algo… porque siempre le decía ´Omar´”, recordó. “Yo sí un día lo intenté decirle ´papá´, pero recuerdo cuando se lo dije no me sentí yo cómodo, o sea no me sentí bien y sentí, que al mismo tiempo, estaba faltando algo, no sé si a mi papá, o no sé, no me sentí muy cómodo y no lo volví a hacer”, compartió.

