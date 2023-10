Jorge Salinas niega que esté enfermo y aclara los motivos de su cambio físico

Jorge Salinas ha desatado la preocupación y las críticas en las redes sociales por su reciente cambio físico, y es que en las últimas fotografías que ha compartido su esposa, la actriz Elizabeth Álvarez, el actor ha lucido una delgadez extrema lo que ha propiciado que los rumores de una posible enfermedad comiencen a circular.

Aunque hace unos días fue la propia Elizabeth quien salió en defensa del padre de sus hijos, ahora es Salinas que, cansado de las especulaciones sobre su estado de salud, decidió hacer frente a los rumores y revelar los verdaderos motivos de su transformación.

En entrevista para el programa "El Gordo y La Flaca", el protagonista de telenovelas como "Mariana de la noche", aseguró que se encuentra al tanto de la información que se ha manejado alrededor de él; sin embargo, negó que tenga cualquier tipo de padecimiento, por el contrario, se encuentra en perfecto estado.









Asimismo explicó que este radical cambio se lo debe únicamente a la disciplina y un estilo de vida más saludable, pues está tratando de recuperar el físico que tenía antes de participar en el melodrama "S.O.S. Me estoy enamorando", para el que tuvo que ganar varios kilos:

"Disciplina nada más, así como hay que tener disciplina para subir de peso, hay que tener disciplina para bajar. Yo subí 15 kilos para hacer a Vicente y dije ahora sí compa está muy padre estar en la chorcha, ahora si hay que bajar”, expresó.

Además, dejó claro que no le hará el menor caso a lo que pueda o no decirse de él, pues se siente mejor que nunca: "Yo me siento muy bien. ¿Cómo me ve usted (público?, que es quien me importa?", agregó.

Por último, negó que se haya sometido a un proceso estético y mucho menos que haya echado mano de medicamentos para perder peso: "procuré dejar estos medicamentos que estaba yo tomando, los dejé en febrero, y una dieta rigurosa junto con una disciplina absoluta para hacer el deporte", finalizó.

