Jorge Garralda será rey mago de niños migrantes

Jorge Garralda bien podría ser una semilla de cosas que perdurarán, eso es lo que concluyó el periodista luego de hacer un recuento por sus 36 años de carrera.

Una de esas cosas es el proyecto del Juguetón, que este año festeja su 25 aniversario regalando juguetes a niños de escasos recursos.

“La primera vez que lo hicimos fue una pequeña ruta, muy diferente a la que hacemos ahora, nunca pensamos que iba durar tanto, creíamos que iba a ser la de ese año y el siguiente intentaríamos otra cosa”, recordó el conductor.

La campaña es una iniciativa apoyada por Televisión Azteca, donde Garralda colabora desde hace 34 años como conductor del programa A quien corresponda.

El 6 de diciembre se inauguró La Villa Juguetón en Azteca.

“El 16 de diciembre cumplo 34 años de estar en Azteca y me voy a echar una flor pero creo que he hecho cosas que perduran: Antena Azteca, la gira Vive sin Drogas, Juguetón, la campaña de Rompiendo el Silencio, son cosas que siguen creciendo y me da orgullo”, dijo.

El próximo 6 de enero, Garralda se convertirá en un rey mago nuevamente para repartir juguetes por toda la República mexicana; para apo yarlo, tiene más de mil 800 voluntarios tan sólo en la Ciudad de México, que se multiplican para ir a distintas comunidades.

Nuevos retos

Este año, el Juguetón será diferente pues tras realizar una alianza con UNICEF, también recibirán juguetes para repartir a los niños en las caravanas migrantes.

“Vamos a trabajar en conjunto durante tres años, considerando que los niños migrantes no pueden llevar un regalo como el que entregamos en otros lugares porque ese niño migrante va a seguir caminando”, detalló.

Con esta iniciativa, Jorge Garralda pretende seguir fomentando la unión entre los mexicanos.

“Es un año muy atípico y difícil, la gente está espantada y quiere certezas; los donadores también están espantados, entonces yo los motivo diciéndoles: ‘estás con susto pero nunca dejes de pensar que hay un grupo de niños que la tienen igual o más difícil que nosotros’”.