Todo el equipo del proyecto altruista Juguetón ya está listo para entregar este Día de Reyes Magos los millones de regalos que hay a lo largo de los diferentes puntos del país, que fueron donados por diferentes personas quienes pudieron acceder a una villa de entretenimiento para niños a cambio de algún presente.

“Llegan los niños al camión, ven las bicis, los juegos grandes y el paquete Juguetón que trae varios productos como carritos, casitas, Legos, dulces y el niño quiere esa bolsa, los papás gritan: ‘agarra la bici’; salen con su bolsa”, señaló Jorge Garralda en entrevista con EL UNIVERSAL.

El fundador de este proyecto explicó que tiene un director quien es el que se encarga de todo, “yo ya no me meto en nada (sólo digo) quiero esto, esto y esto”, además compartió que a todos los niños los ve por igual, sin distinción.

“A mí me vale madres, yo cuido a todos. Me han dado Nintendos, Playstation, XBox ¿pero qué haces con ellos, a quién se los podemos dar? Muy fácil los llevamos a casas hogares”, indicó.

Una monja que acaba de morir, relató, en alguna ocasión le pidió 100 bicicletas porque tenían el mismo número de infantes en una casa hogar, pero él le dijo que no le daría tantas.

“Si yo le doy las 100 las va a poner en el patio y van a estar los niños en el tráfico, como en el Periférico, ni pa' dónde, entonces le dejamos 10 bicicletas, le dimos juguete a cada niño y les mandamos un Playstation, padrísimo, yo feliz, la madre estaba feliz, pero el problema es que no tenían tele, en la madre, son las cuestiones que no tomas en ese momento y ya les mandamos la pantalla.

“Fascinados, los niños viendo la caja del videojuego, ni gracia les hizo porque no entendían bien de qué se trataba el regalo”, recordó.

Para cerrar con broche de oro la edición actual de este proyecto TV Azteca Ajusco tiene preparado un concierto en las instalaciones de esta televisora, que empezará a las 19:00 horas.

La Adictiva, La Sonora Santanera, Tatiana, Janeth Valenzuela, Picus, Lola Club, Irany & David, Piedra, papel o tijera, serán algunos de los músicos que harán la fiesta en esta reunión.

Lee también: "Son los mismos haters", dice esposo de Gloria Trevi sobre nuevos ataques en contra de la cantante

Opinó que a veces la gente pide por pedir, así que por eso previamente hacen una investigación, además afirmó que no sólamente regalan juguetes, sino herramientas de educación como libretas, ropa o calzado.

“Si tú revisas la bolsa Juguetón verás que mando libretas y las enviamos donde sabemos que hay broncas con los útiles escolares, hay otras bolsas que llevan zapatos y los llevamos a lugares que los necesitan”.

Una marca de ropa les dona prendas de ropa, las cuales se las dan a poblaciones que nunca han estrenado, aseguró Jorge Garralda.

“¿Qué tal conozco México? Está mejor que discurso político, cuando preguntan si la ropa es nueva, tiene una profundidad cañona, nunca han estrenado, siempre han usado lo que ya alguien estrenó por eso Juguetón exige nuevo”.

Actualmente le donaron rifles de agua que ya verificaron e hicieron pruebas de que no lastimen, así sí las aceptan.

“Pero si me mandan el clásico rifle de comando, granadas, bazucas, no, nada bélicos, si son de agua claro, están de moda y no hace daño los regalamos, traigo como cuatro mil de esos que se van a distribuir”.

Con estas historias aclaró que no le gustaría entrar a la política.

“Creo que hay una responsabilidad muy gorda, no nada más es ostentar una banda y ocurrencias de una buena decisión tú vas a ser feliz, vas a tener lo que necesitas tu medicamento, tus hijos van a hacer esto, lo otro y una mala decisión te arruina la vida”.



rad