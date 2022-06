Jones le confía Conejo blanco a su experiencia

Son más de 40 años de trayectoria los que respaldan a Rebecca Jones sobre el escenario, pero no por eso se siente infalible, razón por la que siempre está dispuesta a probar cosas nuevas.

“Me aburro si no hago o aprendo algo diferente y muchas veces es a través de cosas raras, claro, basada en la seguridad que tengo como actriz, aunque aún no se me quiten los nervios después de tantos años, porque cada vez que salgo al escenario me digo, ‘¿por qué me gusta esta sufridera?’”, bromeó Jones, quien el 22 de junio ofrecerá una única función de Conejo blanco, conejo rojo.

Rebecca Jones se dice muy entusiasmada con su participación en esta obra de Nassim Soleimanpour, porque es como volver a sus inicios, cuando sus maestros la hacían experimentar. En este caso, ella recibirá el libreto justo en el momento de la función en La Teatrería.

“Sé que mis años de experiencia no me van a defraudar, sabré torear lo que venga”, aseguró.

Uno de los factores que influyó para que Jones formara parte de Conejo blanco, conejo rojo es que no ha visto la obra, pero sabe que el autor con este texto, que se ha representado por todo el mundo, resalta la importancia del teatro como un instrumento social y eso es lo que ella quiere difundir.

Después el 30 de junio estrenará la puesta en escena Busco al hombre de mi vida... marido ya tuve, al lado de Anna Ciocchetti e Issabela Camil, dentro de una gira por el interior de la República, con la cual visitarán 15 ciudades, comenzado por Tijuana.

“Casualmente esta obra tiene mucho que ver con mi unipersonal Una mujer extraordinaria atrapada en una vida ordinaria y me encanta, porque en el teatro me gusta que la gente se vaya con algo constructivo. Considero que en estos momentos las mujeres tenemos reforzar que somos suficientes solas”.