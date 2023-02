Jolette reacciona a queja de Yuridia sobre "Ventaneando"

Jolette, quien al igual que Yuridia formó parte de la cuarta generación de "La Academia" respondió a la solicitud de sus seguidores de que opinara sobre lo que Yuridia está viviendo al destapar los efectos que causó en ella la crítica de su cuerpo por parte de Pati Chapoy y los conductores de "Ventaneando".

Y aunque Jolette, accedió a hablar, lo hizo casi forzada, pues aseguró que este no es su momento, es el de "su hermana" Yuridia, y que ella hace años, ya contó lo que vivió, sin embargo, aplaude que su amiga, quien ganó el segundo lugar del reality, esté recibiendo tanto apoyo por parte de los fans, los medios y hasta del gobierno.

Sin dar detalles, compartió que ella y Yuridia están en contacto, y que desde la semana pasada, cuando comenzó la polémica porque Chapoy volvió a llamar "gorda" a Yuridia, le mandó un audio.

"Ella es mi hermana, la quiero con todo mi corazón y me solidarizo por supuesto con ella, pero yo no tengo que hacerlo público, ella y yo estamos en contacto, desde el miércoles le mandé un audio y ella sabe que tiene mi cariño, mi respeto, honro su historia", dijo.

Jolette, quien tuvo una historia polémica como alumna de "La Academia", aplaudió que Yuridia esté viviendo este momento sanador, pero ella no piensa meterse ni hablar.

"Me da gusto que ella esté sanando, pero no me voy a meter a su momento, no voy a involucrarme si ella está viviendo este momento y si para su alma es bueno hablarlo ahorita, qué bueno, si para su embarazo es sano, ella ahorita tiene un esposo que la está apoyando mucho, y ella está sintiendo que es bueno para su alma", dijo Jolette, quien aseguró que sus fans la estaban "abrumando y saturando" para que hablara.

Jolette no está lista para hablar

Jolette, recordada por los encontronazos que protagonizó con los jueces de "La Academia", como Lolita Cortés y Arturo Pérez Gavito, enfatizó que no está lista para hablar de su vivencia en el reality, y que si la gente quiere contenido de ella, lo hay en TikTok y en Youtube.

"Cuando yo esté lista para hablar, con mucho gusto lo hago, que sea benéfico para mi alma, me sane o algo, ahorita estoy en otras cosas, yo sé que es padrísimo que Jolette dé contenido, ya di muchísimo, todavía está la gente reviviéndolo, ahí está TikTok, YouTube, no necesitan más contenido mío. De momento no me siento lista, no me dan ganas de hablar de lo que yo viví", expresó.



Recordó que cuando tenía 20 años manifestó lo que vivió, y que ahora es tiempo para que se le haga justicia a Yuridia, pues dijo que no es correcto que se le falte al respeto a las mujeres.

"De corazón me da mucho gusto que hoy Yuridia goce del apoyo de la sociedad, de las redes, de los medios y hasta del gobierno, me da mucho gusto y háganle justicia, qué bueno que haya Joletteros que también se sumen y que haya mucha gente que ame a las mujeres y las respete por su cuerpo, por su voz, por su personalidad".

Ante la polémica, Pati Chapoy le ofreció una disculpa a Yuridia por los comentarios que hizo sobre su cuerpo, aunque entre los usuarios calificaron de falsas dichas palabras de la conductora.

rad