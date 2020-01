"Joker" y Netflix hacen historia camino al Oscar

Madrid.— Joker, el filme dirigido por Todd Phillips y protagonizado por Joaquin Phoenix, encabeza las nominaciones a los Oscar 2020 con un total de 11 candidaturas. The irishman, Once upon a time in... Hollywood y 1917, las tres con 10 nominaciones, son las otras grandes favoritas.

Los actores John Cho e Issa Rae dieron a conocer la lista completa de nominados de la edición 92 de los premios de la Academia de Hollywood, que cuentan con nueve filmes candidatos al premio a la Mejor película: 1917, Le Mans ‘66 (Ford v Ferrari), The irishman, Jojo Rabbit, Joker, Little women, Marriage story, Once upon a time in... Hollywood y Parasite.

Los nominados al Oscar al mejor director son Bong Joon-ho (Parasite), Sam Mendes (1917), Todd Phillips (Joker), Martin Scorsese (The irishman) y Quentin Tarantino (Once upon a time in... Hollywood).

En el apartado interpretativo, Renée Zellweger por Judy parte como favorita tras su victoria en los Globos de oro. Las otras cuatro nominadas son: Cynthia Erivo (Harriet), Scarlett Johansson (Marriage story), Saoirse Ronan (Little women) y Charlize Theron (Bombshell).

Junto a Antonio Banderas por Dolor y gloria, los nominados al Oscar al mejor actor son Joaquin Phoenix (Joker), Adam Driver (Marriage story), Jonathan Pryce (Los dos papas) y Leonardo DiCaprio (Once upon a time in... Hollywood).

Por el premio a la Mejor actriz de reparto compiten Laura Dern por Marriage story, Margot Robbie por Bombshell, Florence Pugh por Little women, Scarlett Johansson por Jojorabbit y Kathy Bates por Richard Jewell. Tom Hanks por Un amigo extraordinario, Anthony Hopkins por Los dos papas, Brad Pitt por Once upon a time in... Hollywood y Al Pacino y Joe Pesci por The irishman.

Arrasa Netflix

El servicio streaming lidera, por primera vez en la historia los premios con un total de 24 nominaciones. Entre los títulos que han encumbrado a Netflix hasta este logro, destacan las 10 candidaturas de The irishman y las seis de Marriage story.

En 2019, la compañía de Reed Hastings superó su propia marca al lograr 15 nominaciones a los premios Oscar, quedándose en segundo lugar como la empresa con mayor número de candidaturas, detrás de Disney y Participant Media, que lideraron con 17 nominaciones ambas.

En esta edición, detrás de Netflix se queda Sony, que aspira a 20 premios, gracias a películas como Once upon a time in... Hollywood, y en tercer lugar Disney, que opta a 16 galardones.

La entrega del Oscar será el 9 de febrero en Los Ángeles.