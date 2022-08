Los escándalos no terminan para Johnny Depp, pues luego de que se filtraran los documentos legales del juicio que llevó contra Amber Heard, por difamación, y evidencia que el actor intentó mantener oculta, diversas celebridades mostraron rechazo al artista.

Depp quedó expuesto frente a algunos de sus fanáticos, quienes pagaron $3 mil dólares para que se revelaran detalles de Heard, sin embargo, salieron a la luz las estrategias de defensa de ambos equipos e información que no se tomó en cuenta en la corte, lo que involuntariamente implicó al también músico.

Los documentos, que además se hicieron virales, provocaron que los famosos que apoyaron el triunfo de Depp en las redes sociales, posterior al juicio, quitaran el “me gusta” de la publicación.

Un usuario en Twitter se encargó de hacer una lista con los nombres de las celebridades que retiraron su “apoyo” tras la reciente noticia, entre los que figuran: Elle Fanning, Bella Hadid, Orlando Bloom, Robert Downey Jr, NikkieTutorials, Zoey Deutch, Sophie Turner y Joey King, presuntamente.

For everyone that is wondering who has unliked the post that people noticed so far: Elle Fanning, Bella Hadid, Orlando Bloom, Robert Downey Jr (shocking), NikkieTutorials, Zoey Deutch, Sophie Turner, Joey King.



De acuerdo con “The Daily Beast”, se publicaron más de 6 mil páginas de registros juidiciales de ambos actores.

Depp habría tratado de presentar desnudos de Amber como evidencia. Previo al juicio, el equipo de la actriz argumentó que no se deberían de incluir testimonios sobre “asuntos personales irrelevantes”.

"El Sr. Depp busca de manera inapropiada presentar evidencia de los siguientes asuntos personales irrelevantes: (1) fotos de desnudos de Amber Heard; (2) video de un programa de telerrealidad de la hermana de Amber Heard, Whitney; (3) las relaciones románticas pasadas de Whitney y Amber; (4) las relaciones románticas de Amber Heard. breve período como bailarina exótica años antes de que conociera al Sr. Depp y el Sr. Depp intentaba sugerir o insinuar frívolamente y maliciosamente que la Sra. Heard alguna vez fue una acompañante".

La actriz también fue culpada por el fallecimiento de uno de sus amigos.En los documentos se incluyó una declaración de Whitney Henríquez, hermana de Heard, tomada el 2 de febrero de 2022. En la entrevista, los abogados del músico cuestionaron a Amber sobre “Logan”, el amigo que murió en un accidente automovilístico cuando era adolescente, lo que provocó en la actriz sufriera una fuerte tristeza.

“Los abogados de Depp primero preguntaron si Heard y Logan tenían una relación sentimental o si alguna vez pelearon, a lo que Henríquez respondió que no. Luego intentaron insinuar que Heard le dijo a Henríquez que ella estaba con Logan el día que murió y/o que conducía el automóvil en el que murió, a lo que Henríquez dijo que eso no sucedió. Aún así, los abogados de Depp continuaron presionando a Henriquez, preguntando si la suspensión de la licencia de conducir de Heard ´tuvo algo que ver con el accidente en el que murió Logan”, se cita.

Depp también manipuló, presuntamente, cintas de audio de discusiones entre él y Amber y se negó a proporcionar grabaciones que no estuvieran alteradas.



