El juicio por difamación que enfrenta en estos días a Johnny Depp con su exesposa Amber Heard en los tribunales de Virginia, Estados Unidos, da en cada jornada material sustancioso para la prensa del corazón. Detalles escabrosos de la relación, terribles acusaciones cruzadas y hasta los gestos sutiles de los protagonistas son la comidilla de aquellos que aman los pormenores del lado B de Hollywood y sus estrellas.

En ese sentido, ahora apareció un detalle más del proceso judicial que llamó la atención de quienes siguen con rigor este escandaloso duelo legal entre dos personas que alguna vez se amaron. Es que los usuarios notaron el muy inquietante hecho de que Heard copia la vestimenta y el look de Depp de manera casi calcada.

Así es. Si el actor lleva determinada ropa un día del proceso, al siguiente ella lleva exactamente ese mismo atuendo.

Esta extraña acción de la actriz, que prácticamente se ha vuelto una costumbre en los sucesivos días del proceso, generó todo tipo de teorías y especulaciones entre los usuarios de redes que siguen el juicio. Pero en todos los casos las conjeturas apuntan a que la acusada de difamación utiliza la treta de copiar el vestuario para de alguna manera impactar psicológicamente en su exesposo.

La usuaria de Twitter Isabel fue una de las tantas que expuso esta particular situación del atuendo entre los exs en disputa. “Una de las cosas que más me está flipando del juicio entre Johnny Depp y Amber Heard es que ella literalmente replica los looks de él al día siguiente”, escribió en su mensaje, al que, para ilustrar lo que decía, añadió una serie de fotos en las que, efectivamente, se veía que Heard copiaba el look de Depp.

En las imágenes, que están partidas en dos, ambos se ven con tonos y atuendos similares. Y en una de las fotos, incluso, aunque la vestimenta en sí no es idéntica, lo que copió exactamente la actriz fue una especie de abeja que tenía Depp impresa sobre la corbata.

Un detalle que demuestra hasta dónde llega el nivel de observación de Heard cuando se trata de su exesposo, que en estos momentos del juicio es el que está sentado en el estrado.



¿Por qué Heard copia los looks de Depp?

Para averiguar los motivos que llevarían a Heard a imitar los looks de su exmarido, LA NACION consultó a la licenciada en Psicología Verónica Posteraro, quien advirtió desde un principio que la actitud de la actriz “tiene muchísimas lecturas”.

En primer lugar, la especialista mencionó a la psicóloga austríaca, luego radicada en Inglaterra, Melanie Klein, especializada en el tratamiento de niños, que acuñó el término “identificación con el agresor”. Y señaló que este concepto define “un mecanismo de defensa muy arcaico y complejo que utilizan inconscientemente quienes han sido víctimas de un hecho violento o traumático”. En casos de abuso, violación, o un hecho violento, la víctima “siente una angustia devastadora” y se mimetiza con quien le hizo daño “para protegerse psicológicamente, para no sentir dolor, ya no físico, sino mental”.

“Este mecanismo de identificación es una manera de internalizar las características agresivas del victimario en un intento de controlarlo -continúa la psicóloga-. Es decir, la víctima se identifica con una persona a la que le teme, que en este caso sería Amber Heard con Johnny Depp”.

De todas formas, Posteraro es consciente de que esa es una interpretación posible, y dice que “hay que tomarla con pinzas”, antes de ir a una segunda posibilidad. Así, la actitud de la actriz de copiar la vestimenta de su ex también se puede interpretar como “una forma de identificarse entre ellos, para demostrar que son familia, o que tienen los mismos valores”, de acuerdo con la especialista, que pone como ejemplo de esta lectura lo que hacen diferentes tribus urbanas, especialmente de adolescentes, que se identifican por su manera de vestir y por sus looks, como por ejemplo los darks.

Otra lectura que realiza la licenciada en psicología graduada en la UBA tiene que ver con un manejo por parte de la actriz hacia su acusador. “La tercera cuestión es que parece que fuera una manipulación un poco deliberada de parte de ella. Porque fijarse lo que lleva puesto Depp y ponerse al día siguiente lo mismo es algo perverso. Hay una manipulación allí. ¿Con qué fin? No sé, habría que meterse un poco en la cabeza de ella. Quizás con el fin de que él logre empatizar con ella, cosa que lo dudo mucho que suceda”, explicó Posteraro.



