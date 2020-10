Joaquín Bondoni despertó a la madurez

De "Los Aristemo" Joaquín Bondoni aprendió la disciplina que ahora es parte de su madurez personal. El actor, que saltó a la fama por interpretar a Cuauhtémoc en la telenovela "Mi marido tiene más familia", acepta que hacer dupla con Emilio Osorio como la pareja gay más joven de la televisión fue un éxito que le exigió mucho esfuerzo, pero lo ayudó a crecer.

"Me dejó disciplina principalmente, fue de mucho orden y mucho trabajo, realmente requiere de mucha disciplina, pero lo veo también como una nueva era y de nuevos aprendizajes... lo agradezco mucho", dijo Bondoni en entrevista con EL UNIVERSAL.

Con aquel dúo realizó giras, obras de teatro, series alternas y cientos de conciertos; de esa experiencia ahora se fortalece para emprender su camino como solista, donde ha tenido buenas y malas experiencias.

Recientemente fue abusado por un productor discográfico que lucró con su canción "Blanco y negro" sin autorización, este hecho lo obligó a buscar una mejor guía y ahora aquel episodio está en manos de su abogado.

"Aparte de la situación en el mundo tenía que encontrar a alguien que realmente me pudiera dar lo que yo quiero, al principio estaba con una persona con la que no me gustaba la música que hacía ahí, me fuí y encontré dos personas que adoro con toda mi alma, que me entienden musicalmente y me dieron el primer click", contó el intérprete de 17 años, que ahora trabaja con Producción Gorila.

El primer sencillo de su nuevo proyecto se llama "Black" (negro) y es una canción con la que considera marca su transición de niño a adolecente.



"Surgió en un momento perfecto en el que me tocó el alma, me despertó y el despertar se convirtió en negro, del negro salió sabiduria y pase de algo muy profundo donde 'Black' para mí es un nuevo yo, una transformación", detalló.

La letra del tema invita a hacer una introspectiva y disfrutar, además es el resultado de una reflexión que Joaquín pudo realizar durante la época de confinamiento, en la que descansar y conocerse a sí mismo.

Además de este sencillo el cantante continuará con su carrera musical y asegura que quiere ser promotor del amor como idioma de las nuevas generaciones.

"Tenemos una misión muy importante y lo principal es bailar, pero también enfocarse en sí mismo, en darte tu lugar, encontrarte y despertar. Hay un mismo idioma, el mismo idioma es que yo hago las cosas con amor y amor es lo que yo quiero dar en esta guerra y mientras reciba amor como respuesta, creo que nos estamos entendiendo”, finalizó.

rad