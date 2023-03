Joanna Vega-Biestro recuerda que sufrió sobrepeso en su adolescencia: "Subí 36 kilos en un año"

Joanna Vega-Biestro confesó que, durante su adolescencia, sufrió sobrepeso pues, si bien, siempre fue una niña esbelta, cuando su madre y padre la enviaron a un internado a Europa subió una cantidad importante de peso, ya que la conductora asegura que ese era el objetivo de los encargados de la escuela pues, así como ella, todas sus compañeras subieron más de 15 kilos en un periodo de tiempo relativamente corto.

En una entrevista para el canal de YouTube de Michelle Rubalcava, la comunicadora mexicana compartió algunos de los momentos más importantes dentro de su carrera en la televisión, pues recuerda que, desde que era una niña, soñó en convertirse en una exitosa publicista, como lo era Amanda Woodward, un personaje de la serie “Melrose Place” que admiraba, sin embargo, Joanna terminó decidiéndose por la conducción.

Pero, mientras la conductora de TV crecía y jugaba a tener su propio programa de televisión, su padre tomó la decisión de internarla a los 15 años en una escuela de los Legionarios de Cristo, la cual era dirigida por el padre Marcial Maciel, ubicada en Irlanda, en la que recuerda que les daban de comer papas, en todas las preparaciones posibles.



Foto: Instagram

De esa manera, en cuestión de tan sólo un año, Vega-Biestro recuerda haber subido 36 kilos, por lo que, cuando le escribía cartas a su mamá, le advertía que había aumento mucho de peso, sin que su progenitora se imaginara el cambio radical que había sufrido durante su estancia en Irlanda. Y aunque la comunicadora fue una de las que ganó mayor masa muscular, en realidad, todas sus compañeras subieron de peso.

Para dimensionar la situación, Joanna estimó que la compañera que menos subió de peso, aumentó 18 kilos, por lo que concluyó que, probablemente, querían que todas sus alunas tuvieran esa complexión sin advertir complemente cuál era la razón.

Al volver a México, la conductora de “Sale el sol” confesó que no estaba verdaderamente preocupada por su aspecto físico, pues seguía considerándose como una niña y no le pareció importante o un problema, hasta que comenzó a ir a las fiestas y se percató de que los jóvenes de su edad no querían bailar con ella debido a su peso.

Fue así que habló con su madre y su padre par que acudieran a un nutriólogo y, poco a poco, logró regresar a su peso ideal, pero a sus 19 años, edad en la que incursionó en la televisión, todavía batallaba con algunos kilos, sin embargo, no hay imágenes que avalen cómo lucía en esa época, porque Joanna comenzó a trabajar (en 1999) detrás de cámaras en una producción de Carmen Armendáriz, la que le dio una oportunidad, aunque esta no fue remunerada, pues la productora le dijo que no tenía presupuesto para pagarle un sueldo.



Foto: Instagram

En ese momento, Vega-Biestro se mostró solicita y entusiasmada por el hecho de aprender, por lo que aceptó y, aunque en principio, sólo contestaba las llamadas que el público hacía a “La Botana”, programa de espectáculos de Juan José Origel “Pepillo” y Adriana Riveramelo, al poco tiempo, se volvió reportera de Televisa.

Más tarde, llegó la oportunidad que le cambiaría la vida cuando ella y Loret de Mola hicieron mancuerna en “Primero Noticias”, programa en el que consiguió reconocimiento nacional y grandes exclusivas pues fue nada más y nada menos que ella la que, al seguirla por toda la ciudad en su visita a México, provocó que Britney Spears hiciera la ya tan famosa “Britney señal”.

