JK Rowling despide a Robbie Coltrane, Hagrid, con un emotivo mensaje en Twitter

El mundo fantástico de Harry Potter está de luto, pues hace unos momentos se dio a conocer el sensible fallecimiento de Robbie Coltrane, el actor que interpretaba al entrañable personaje de Hagrid.

De acuerdo con TMZ, el actor estuvo enfermo durante varios años y murió en un hospital cerca de su hogar en Larbert, Escocia.

Pese a que no se han dado a conocer las causas de la muerte, se sabe que luchó contra la osteoartritis, una enfermedad que destruye las articulaciones. El año pasado declaró en una entrevista que debido a esto tenía dolores constantes.

Ante la triste noticia, la famosa escritora JK Rowling, creadora de la historia de ficción, dedicó unas palabras al actor en su red social.

Junto a una fotografía del actor escribió: Nunca volveré a conocer a nadie remotamente como Robbie. Tenía un talento increíble,completamente único, y fui más que afortunada de conocerlo, trabajar con él y reírme a carcajadas con él. Envío mi cariño y más sentido pésame a su familia, sobre todo a sus hijos.

I'll never know anyone remotely like Robbie again. He was an incredible talent, a complete one off, and I was beyond fortunate to know him, work with him and laugh my head off with him. I send my love and deepest condolences to his family, above all his children. pic.twitter.com/tzpln8hD9z

— J.K. Rowling (@jk_rowling) October 14, 2022