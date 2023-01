Hace unos dias el actor, Alan Estrada, sorprendió a propios y extraños al confesarse como un hombre abiertamente gay, pues a pesar de las especulaciones en torno a su orientación sexual, el protagonista de "Hoy no me puedo levantar" jamás se había pronunciado, públicamente, al respecto.

A través de sus redes sociales, Estrada se sinceró con sus seguidores y reveló que uno de los motivos por los que lo llevaron a salir del clóset era porque, durante las fiestas decembrinas, muchos de los integrantes de la comunidad LGBT+ sufren al recibir el rechazo de sus familiares: "Nunca hablo de mi vida privada, mi círculo cercano sabe que soy gay. Pero esta Navidad he visto a mucha gente sufrir por su orientación y el rechazo de su familia. No estás solo, te celebro y mereces amar y ser amado", escribió.

Ahora y siguiendo los pasos del también youtuber, otro famoso decidió abrir su intimidad y compartir con el mundo entero su homosexualidad, se trata del actor Jerry Velázquez, quien ha destacado por su participación en el programa "Me caigo de risa", así como por ser parte del canal de comedia "Backdoor".

Con un extenso mensaje en video que publicó en su cuenta oficial de Instagram, el protagonista de la cinta la cinta "Mi suegra me odia" se dijo sumamente feliz de poder hablar con total libertad sobre quién es, aunque también confesó que si no habló antes sobre sus preferencias fue por miedo a los prejuicios de la gente.

"Tenía mucho queriendo decir esto: soy gay, y me hace muy feliz poder decirlo”, dijo. “Llevaba mucho tiempo cuestionándome: ¿Por qué a pesar de que deliberadamente lo he dejado tan claro, nunca me he atrevido a decir las palabras tal cual? Y es porque siempre me sentí protegido al tener el beneficio de la duda”, agregó.

Jerry reveló que al no declararse abiertamente gay no tenía que dar explicaciones a quienes, todavía, no acepta la diversidad en la sociedad; incluso, reconoció que en público ha tenido que dejar de hacer algunas cosas para evitar ser cuestionado, situación que lo ha incomodado hasta el día de hoy.

Velázquez también se expresó sobre lo que significa formar parte de la comunidad LGBT+ en su profesión: "Tiene un reto para gente LGBT y heterosexual por igual: convencer a los demás que somos algo que no somos. Pero es mucho más fácil creerle a un heterosexual interpretando algún asesino, que alguien abiertamente gay haciendo de heterosexual".

Reconoció que al exponerse de esta manera el miedo de perder oportunidades laborales importantes ha aparecido en su vida, por lo que invitó a otros actores y miembros del gremio del espectáculo aceptarse tal cual son y compartirlo con el mundo: "Está más que comprobado que ser abiertamente gay te vulnera ante la sociedad, pero a quienes se sienten más seguros, a quienes llevan un rato pensando en salir del clóset, especialmente si son actores o figuras públicas, quisiera invitarlos con mucho amor a que lo hagan”, finalizó.

Los mensajes de apoyo no se hicieron esperar y muchos le expresaron su admiración y total respeto: "Eres muy valiente y eso es admirable", "Viva ser quien eres, viva el amor, viva ser tú", "Me identificó totalmente contigo en absolutamente todas tus palabras", "Eres un gran actor y tu trabajo es impevable, ser quien eres no debería afectarte", son sólo algunos comentarios que pueden leerse.



Jerry mantiene una relación sentimental con el director y escritor Salvador Suárez Foto: Intagram

