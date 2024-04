Jerónimo Best se convierte en estafador

Jerónimo Best no ha visto jamás un ovni. Podría decir que hasta es escéptico, porque los videos que ha revisado con supuestos avistamientos, están siempre mal grabados o hechos en lugares recónditos.

“Pero eso no quiere decir que no crea haya algo más allá de nuestro planeta, puede haber una variedad de vida que quién sabe cómo habrá evolucionado. No creo que estemos solos en el universo, pero de ahí a que nos hayan visitado, no creo”, dice en entrevista.

Así que, de alguna manera, la serie Fabricantes de ovnis, recién estrenada en la plataforma streaming de Star+, estaba destinada para él. En ella, el actor de Un buen divorcio y Santa mi amor interpreta a un hombre que llega al pueblo minero de su padre y, al enterarse que se encuentra en problemas económicos con el gobierno, decide aprovechar una vieja leyenda que afirmaba el aterrizaje de una nave espacial en el lugar para atraer turismo.

“La serie va de un estafador y otros más. Inicia la historia con una abducción que realmente nunca se dice si fue cierta o no, se juega con el misterio, eso ya le da un tema más al público”, dice Best.

La serie se grabó durante 2022 en locaciones de Hidalgo y el Estado de México, con la intención de dar el look de pueblo pasado por los años y en medio de la nada.

Susana Alexander (El cumple de la abuela), María Del Carmen Farías (Las Aparicio), Juan Carlos Colombo (Los enviados), Odiseo Bichir (Ella camina sola), Otto Sirgo (Eternamente amándonos) y Karla Farfán (Perdona nuestros pecados), integran el elenco.

La dirección recae en manos de Luis Hernández (El señor de los cielos) y David Pegan, quien ha colaborado en cintas como Terror a 47 metros y El silencio del viento.

“Las leyendas para atraer turismo existen, como el caso del monstruo del Lago Ness, los Yetis, que no han sido vistos, pero siempre han estado ahí y la gente va. Aquí es igual”, reflexiona el histrión.

En la terminología oficial, un ovni no es otra cosa que un objeto volador no identificado, el cual no necesariamente procede del espacio exterior, sino que puede ser cualquier cosa que surque los cielos sin poder ser reconocido.

El tema de la ufología es algo que se toca poco en la industria mexicana. En paralelo con Fabricantes de ovnis, se rodó en el norte del país la cinta independiente Los Skywatchers, con Armando Hernández, ahora en posproducción. Y hace una década llegó a los cines Seres: Génesis, de Ángel Mario Huerta, en la cual se veía contacto del tercer tipo entre alienígenas y pobladores mexicanos.