Jennifer Lopez tiene el truco fácil y rápido de make up para labios con volumen

En un contenido que brindó Jennifer Lopez para la revista Vogue, se pudo apreciar cómo logra labios más voluminosos con solo dos cosméticos, sin la necesidad de utilizar bótox. En un audiovisual que dura poco más de un minuto, JLo comparte a modo de tutorial lo que aprendió de TikTok.

El poderoso truco de la “Diva del Bronx” consta en conseguir un delineador en tono nude y trazar una línea medianamente gruesa por debajo del labio inferior. El modo de hacerlo es desde el centro hacia el costado de las comisuras. Luego, hay que repetir el paso en el labio superior, asegurando que queden bien marcadas las “puntas” que se forman naturalmente en el centro.

Cuando estén delineados los labios, se debe proceder a pintarlos con un brillo humectante. De esta manera, la esposa de Ben Affleck logra un look profesional y voluminoso sin tener que recurrir al suministro de bótox. En el caso de los cosméticos elegidos por la histriónica, los tonos son acordes a su color de piel.



Las marcas preferidas por JLo

Mientras que para el delineador utilizó uno de la marca “Make Up For Ever”, la firma francesa y parisina que creó Dany Sanz y que es elegida por muchas celebridades para sus looks profesionales; para el brillo labial mencionó que ama los “Fenty”, los productos creados por la cantante Rihanna.



Si bien Jennifer hizo su tutorial con estos productos, lo ideal siempre es consultar con un profesional del rubro acerca de qué colores son los adecuados para resaltar las facciones del rostro de cada mujer, según su color de ojos, labios, tez e incluso de cabello. Pero cabe mencionar que también existen en el mercado productos específicos para engrosar los labios y suelen denominarse “voluminizadores”. Su acción se nota a través de las horas y el acabado es realmente natural.