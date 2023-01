Jennifer Lopez tiene el truco de moda perfecto para las mujeres bajitas

Para quienes quieran jugar con los trucos visuales para “alargar” o “acortar” extremidades o para “adelgazar” o estilizar alguna zona corporal, existen algunas indicaciones de los estilistas que ayudan en la tarea. Tal es así, que muchas famosas, entre ellas Jennifer Lopez, acuden a ellos y dejan rastros en sus redes sociales y presentaciones públicas.

Leer más: Los sencillos y económicos trucos de belleza de JLo ideales para las mujeres mayores de 50 años

Para generar una sensación de altura y ganar centímetros, se puede recurrir a una estrategia de estilo que va más allá de los tacones que pueden hacer doler los pies e incluso lesionarlos. Una de ellas viene de la mano del cabello. Este aspecto puede generar un efecto óptico de adelgazamiento y de “altura”.

Así es que un look de cabello corto, que no sobrepase los hombros para no “hacer presión hacia abajo”, será una excelente opción. En el caso de Jennifer Lopez, la cantante lo ha llevado la mayor parte de su vida con un largo por debajo de esa medida. Pero sí es muy frecuente que lo lleve recogido o aplique más volumen en la parte superior de su cabeza.



Leer más: Jennifer López: esto es lo que más molesta a su hijo Max de su romance con Ben Affleck

Las mujeres bajitas que quieran apostar por otro truco de moda para parecer más altas o esbeltas, pueden inclinarse también por la elección de vaqueros o jeans bootcut. Estas prendas son una de las herramientas para “alargar” las piernas, pero no deben ser demasiado holgados, en ese caso se debe recurrir a los modelos rectos.



Jennifer Lopez suele aplicar estos estilismos para mujeres más bajitas. Fuente: Instagram @jlo

Finalmente, otro de los trucos muy aplicado por JLo son los outfits monocromos. Esto es, la actriz por lo general descarta los estampados que suelen dar volumen a la figura y en algunos casos como las rayas horizontales o los cuadros, acortan totalmente la ilusión de altura. En cambio, apuesta por total looks en donde no precisamente lleve un solo color, sino distintas tonalidades. De esta manera no se interrumpe cierto “flujo vertical” que da el color.