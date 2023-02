Jennifer Lopez pensó que se moriría cuando cortó con Ben Affleck

Desde que Jennifer Lopez y Ben Affleck anunciaron en junio de 2021 que estaban juntos de nuevo, los reflectores se han posado sobre ellosotra vez, sobre todo porque esta parecía ser una historia ya terminada entre ellos, él rompió el corazón de la diva cuando se separaron en 2004, a pesar de que ya había anillo de compromiso de por medio.

Su historia comenzó a principios de 2002, cuando JLo y Ben se conocieron durante el rodaje de la película "Gigli", la cual pasó sin pena ni gloria por la taquilla mundial, pero logró que este par iniciaran una relación que se convertiría en una de las más mediáticas, incluso fue la primera que la gente bautizó combinando sus nombres, en este caso se conocía como "Bennifer".

Lee también: "Titanic" regresa al cine 25 años después: James Cameron explica cómo Jack podría haber sobrevivido

A finales de 2002 Affleck y Lopez ya estaban comprometidos y ella portaba en su mano izquierda un impresionante anillo con un diamante rosa de 2 quilates, con valor de alrededor de dos y medio millones de dólares; el plan de estos enamorados era llegar al altar en septiembre de 2003, pero un día antes de la boda decidieron posponerla, para cuatro meses después cancelarla de manera definitiva y anunciar su rompimiento; años después ella reveló que la causa de su separación fue la excesiva intromisión de los medios de comunicación.

"Había encontrado a alguien genial, él había encontrado a alguien genial y pensamos que podríamos hacer que funcionara, pero factores externos en verdad se metieron en esa relación de una manera que jamás había anticipado", comentó la llamada "diva del Bronx" en una entrevista para la televisión.

El corazón roto de JLo

JLo hizo referencia a esta situación en su video "Jenny from the Block", el cual protagonizó com Affleck y mostró cómo los paparazzi los seguían por donde quiera que iban, situación que al final minó la relación hasta el punto que debieron separarse, algo que le rompió el corazón a Lopez.

"Fue muy doloroso después de separarnos. Una vez que cancelamos la boda, hace 20 años, fue el momento más angustioso más grande de mi vida. Sinceramente, sentí que me iba a morir", declaró JLo durante una entrevista para Apple Music y agregó, "aquello me lanzó a una espiral durante los siguientes 18 años en los que, simplemente, no pude hacer nada bien. Ahora, 20 años después, tiene un final feliz”.

Efectivamente su relación tuvo su segunda oportunidad y esta vez sí llegaron al altar en septiembre de 2022, desde entonces se han vuelto inseparables, incluso Jennifer toma con humor las críticas que les hacen, como si en la pasada entrega de los Grammy su ahora esposo la regañó, por la cara de molestía que tenía, entonces ella respondió con un meme que dio vuelta al mundo.



rad