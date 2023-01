Jennifer Aniston: estos son los tatuajes que tiene en su cuerpo y el especial significado

Jennifer Aniston comenzó a tatuarse hace diez años atrás. Si bien podría haberse sumado a la moda de muchas celebridades cuyos cuerpos están plagados de dibujos ella solo tiene dos y cuentan con un significado más que especial para la actriz de Hollywood. En ambos casos se tratan de homenajes que le hizo a seres muy importantes en su vida.

Si bien en más de una oportunidad se dijo que Brad Pitt era una de las personas por las cuales se había tatuado, lo cierto es que ella misma lo desmintió en su momento. La protagonista de “Friends” lleva en su pie derecho la palabra Norman tatuada. Se trata del nombre de su perro quien falleció en el 2011 dejándola devastada.



“I had a dog, Norman, who was so lovely and was my best friend for many years. When he went at the age of 15 I was heartbroken and I had his name tattooed on my right foot so he still comes for walks with me.” Jennifer Aniston pic.twitter.com/j3lTkBHSkF

— JENiston (Fan Account) (@JENiston143) January 3, 2023