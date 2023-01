Jennifer Aniston: 3 fotos que muestran la increíble transformación física de la actriz en sus 30 años de carrera

El 2022 fue un año que marcó, sin dudas, a Jennifer Aniston, quien unas semanas antes de que finalizara el periodo tuvo una entrevista de la que todo el mundo habló y se enteró de sus más íntimos aspectos relacionados con la maternidad que no pudo ser.

Aniston es una de las mujeres más bellas de Hollywood y también de las más exitosas y convocadas por los directores de películas y otros formatos de la pantalla chica. Si bien acumula una lista extensa de trabajos, su catapulta a la fama fue “Friends”, la serie de televisión de los años 90, en donde la actriz se ganó el corazón del público con su personaje Rachel Green.

La exesposa de Brad Pitt fue calificada como la mujer más bella del planeta en 2016, por la revista People. Y si de algo puede presumir la protagonista de “Somos los Millers” es que su belleza sigue intacta y sus rasgos faciales casi iguales a los que portaba cuando era una adolescente y daba sus primeros pasos en la actuación. Su transformación solo ha ido mejorando y haciendola ver cada vez más hermosa.



Jennifer Aniston tuvo sus primeros papeles en 1990. Fuente: Instagram @jenniferanistonn.fp

Muchos internautas están convencidos de que la artista que en febrero cumplirá 54 años, luce tan radiante que no pareciera que le pasaran los años y vinieran los signos de envejecimiento naturales. “Los años no pasan para Jennifer Aniston. Es una diosa”, “Jenn es como el vino, con el tiempo mejor”, “¿En qué momento cambia de año? En todas se ve igual de linda”, “¿De verdad las fotos no son del mismo año? Esta igualita” y “Se ve hermosa en todas las edades”, son algunos de los mensajes que han dejado los internautas en las redes sociales, frente a fotografías de la ganadora de un Globo de Oro.

A pesar de las inmensas alegrías, reconocimientos, halagos por su belleza y proyectos exitosos que ha tenido a lo largo de su carrera, la productora estadounidense también ha tenido que luchar contra críticas y opiniones muy negativas sobre su persona. Fue así como el año pasado concedió una entrevista para Allure y confesó que intentó ser madre algunos años, pero no pudo quedar embarazada. De esa manera apuntó contra todos los medios y portadas de revista que en algún momento la calificaron de egoísta o sin deseo de ser madre y tener hijos con sus parejas.