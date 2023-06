¿Jennie, de BLACKPINK, y Marvel unen fuerzas?: Crecen especulaciones de la participación de la cantante en nueva producción

La cantante surcoreana Jennie, miembro del grupo femenino BLACKPINK, exploró una nueva faceta en la polémica serie de HBO, "The Idol", pues aunque su participación fue breve, parece que pudo haber llamado la atención de nuevas empresas cinematográficas, incluyendo a Marvel Studios, una de las más populares.

Según medios internacionales, el estudio cinematográfico está desarrollando un nuevo proyecto y está reuniendo a su primer grupo de superhéroes asiáticos, que serán conocidos como The Agents of Atlas.

Tras el anuncio del proyecto, surgieron especulaciones en las redes sociales sobre la posible participación de Jennie, intérprete de "How You Like That". ,

El medio coreano 'Dispatch' detalló que la celebridad interpretaría a Seol Hee, también conocida como Luna Snow, un personaje con la habilidad de manipular el hielo para proteger a las personas en Pacific Rim y del resto del mundo. Originalmente, Seol Hee no formaba parte de The Agents of Atlas, ya que los "miembros" principales debutaron en la serie "What If" en junio de 1978, y ella fue introducida posteriormente para luchar a su lado en una batalla. El personaje también apareció en el videojuego Marvel Super War de 2020.

Lee también: Luis Miguel anuncia nuevo concierto en la CDMX y celebra récord histórico

¿Cómo surgieron los rumores de la participación de Jennie en Marvel?

Los rumores comenzaron cuando los fanáticos se percataron de que algunas estrellas asiáticas del Universo Cinematográfico de Marvel, como Claudia Kim y Benedict Wong, comenzaron a seguir a la famosa en Instagram, generando expectativas entre los seguidores.

Sin embargo, nada de esto ha sido confirmado y la agencia de la celebridad, YG Entertainment, negó los rumores el pasado 12 de junio, mencionando que actualmente no hay ningún acuerdo.

Como ha sucedido en otras ocasiones, aunque no exista una oferta actual para la voz de 'Kill This Love', las especulaciones y la presión de los fanáticos podrían ayudar a que la empresa estadounidense le brinde una oportunidad de interpretar a Seol Hee. Por lo tanto, habrá que esperar hasta que se anuncie oficialmente el elenco para confirmar si Jennie realmente se convertirá en una superheroína.

Repasamos todos los amores de Jennie de Blackpink. Fuente: Instagram @jennierubyjane

Lee también: Así es la maravillosa vista de la mansión en la que viven Luis Miguel y Paloma Cuevas