A tres días de que salga al mercado el libro "I'm Glad My Mom Died", autobiografía de la exestrella infantil Jennette McCurdy, su contenido ya está dando de qué hablar, porque entre las cosas que la protagonista de series como "Sam & Cat" y "iCarly" plasmó en sus páginas, se encuentran la serie de abusos que vivó con el productor Dan Schneider, en ese entonces parte del equipo de Nickelodeon.

A pesar de que en el libro no se menciona el nombre de Schneider, sino que hace referencia a alguien a quien llama El Creador, los usuarios de redes sociales han señalado que es muy probable que se trate del hacedor de series juveniles que fueron un éxito entre 2004 y 2014, como "Drake y Josh", "Zoey 101" y "Victorious".

Variety publicó un extracto del libro, donde McCurdy aseguró que recibió la llamada de tres agentes, quienes le ofrecieron 300 mil dólares por omitir de su texto los abusos que sufrió durante su tiempo trabajando en Nickelodeon, específicamente los vivido con El Creador, aunque en ningún momento ella escribió el nombre de Dan Schneider, incluso le aseguraron que lo tomara como un regalo de agradecimiento, que era dinero gratis.

"No, no es. Esto no es dinero gratis. Esto me parece dinero para callar", fue lo que McCurdy respondió a los tres agentes, antes de que dieran por terminada la llamada.

Muchas cosa se han dicho del productor y la actitudes que tenía con sus estrellas, la cuales eran menores de edad, desde que grabaran constantemente escenas donde mostraban sus pies, hasta cosas tan graves como que las acosaba sexualmente, y una que habló de ello abiertamente fue Amanda Bynes, quien lo acusó de este hecho a través de una serie de tuits, pero no paso nada al respecto.

Tiempo después fue la misma Jennette McCurdy, quien publicó un video en la plataforma Vine donde se mostraba despeinada y con el maquillaje arruinado, mientras decía: "Hola Dan Schneider, sé que estás viendo mi Vine, ¿te gusta mi Vine? Mira lo que me hiciste".

Aunque hasta el momento no se ha demostrado nada sobre Dan Schneider, los cierto es que Nickelodeon terminó su relación laboral con él en 2018.

